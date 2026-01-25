CITTADUCALE – MAGLIANO SABINA – POGGIO MIRTETO. CONTROLLI DEI CARABINIERI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE: QUATTRO GLI AUTOMOBILISTI DENUNCIATI

Proseguono i servizi di controllo del territorio disposti dal Comando Provinciale Carabinieri di Rieti, finalizzati alla prevenzione e al contrasto delle condotte di guida pericolose, tra le principali cause di incidenti stradali.

L’attività, che ha visto impegnate diverse articolazioni territoriali, ha portato alla denuncia di quattro soggetti e al ritiro di altrettante patenti di guida.

I militari dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Cittaducale hanno deferito all’Autorità Giudiziaria due persone.

In un primo intervento, a seguito di un incidente stradale autonomo sulla strada statale Salaria, un 40enne è stato sottoposto a controllo etilometrico, risultando positivo con un tasso alcolemico pari a 2,15 g/l, ben oltre il limite massimo consentito di 0,50 g/l. L’uomo è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza alcolica. La patente di guida è stata ritirata e il veicolo sottoposto a sequestro.

A distanza di poche ore, un 36enne è stato fermato in zona ex Bosi. Manifestando evidenti segni di alterazione psico-fisica, l’uomo si è rifiutato di sottoporsi agli accertamenti sanitari per la verifica dello stato di alterazione, venendo pertanto deferito ai sensi dell’art. 187 del Codice della Strada. Lo stesso è stato sottoposto a perquisizione che ha consentito di rinvenire una modica quantità di sostanza stupefacente del tipo hashish. Per questo motivo, è stato anche segnalato alla Prefettura di Rieti ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 309/90. La patente di guida è stata ritirata e il veicolo affidato a persona idonea.

Analoghi controlli hanno interessato il territorio della Bassa Sabina.

I Carabinieri della Stazione di Magliano Sabina hanno denunciato un 33enne, residente in provincia di Viterbo, fermato in orario notturno. Sottoposto all’accertamento con etilometro, l’uomo è risultato positivo con un tasso alcolemico di 1,10 g/l. La patente è stata ritirata e il veicolo affidato in custodia.

Infine, a Poggio Mirteto, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile della locale Compagnia hanno denunciato un 37enne, già noto alle forze dell’ordine, per guida in stato di ebbrezza alcolica. L’accertamento etilometrico ha rilevato un tasso di 1,47 g/l. Anche in questo caso è scattato il ritiro della patente e l’affidamento del mezzo.

L’attività di controllo del territorio da parte del Comando Provinciale Carabinieri di Rieti proseguirà con il massimo impegno per garantire la sicurezza sulle strade e prevenire condotte illecite.

Si dà atto, come di consueto, che i procedimenti penali sono ancora nella fase delle indagini preliminari e che eventuali responsabilità penali saranno valutate dall’Autorità Giudiziaria.