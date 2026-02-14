sabato, Febbraio 14, 2026

CITTADUCALE. FURTO AGGRAVATO E PORTO DI OGGETTI ATTI ALLO SCASSO: DENUNCIATO UN UOMO DAI CARABINIERI.

RIETI e PROVINCIA
redazione
1 min.read

I Carabinieri dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Cittaducale hanno denunciato in stato di libertà un uomo, residente nel capoluogo reatino e già noto alle Forze dell’Ordine, ritenuto responsabile del furto di una batteria per autovettura.

L’intervento è scaturito a seguito della segnalazione di un furto avvenuto nella tarda mattinata presso il parcheggio di un esercizio commerciale situato in via delle Scienze. Una donna del posto denunciava l’asportazione della batteria della propria autovettura, una Fiat Punto.

A seguito della chiamata al Numero Unico di Emergenza 112, una pattuglia interveniva tempestivamente sul luogo del fatto, avviando immediati accertamenti. L’analisi delle immagini del sistema di videosorveglianza dell’attività commerciale, unitamente all’attività info-investigativa condotta dai militari, consentiva di identificare il presunto autore del reato.

Le ricerche permettevano di rintracciare l’uomo nel primo pomeriggio, nei pressi della propria abitazione, a bordo dell’autovettura utilizzata per commettere il furto. Nel corso della perquisizione personale e veicolare, i Carabinieri rinvenivano numerosi arnesi atti allo scasso — tra cui piede di porco, tronchesi, lime e cacciaviti di grandi dimensioni — nonché un mazzo di chiavi appositamente modificato per la rimozione di batterie per auto.

Il materiale sequestrato risultava compatibile con le modalità del furto documentate dalle immagini di videosorveglianza.

Alla luce degli elementi raccolti, l’uomo veniva deferito in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria per i reati di furto aggravato, ai sensi degli articoli 624 e 625 del Codice Penale, nonché per porto di oggetti atti ad offendere, ai sensi dell’art. 4 della Legge 110/1975.

Si dà atto, come di consueto, che il procedimento penale è ancora nella fase delle indagini preliminari e che eventuali responsabilità penali saranno valutate dall’Autorità Giudiziaria.

