Calcio, la Cremonese dimentica Audero allo stadio: il portiere lasciato a piedi al Mapei Stadium

Quando il pullman è partito l’estremo difensore italo-indonesiano era impegnato in un’intervista

ROMA – Lasciato a piedi dopo la partita Sassuolo-Cremonese. È successo al portiere titolare Emil Audero, dimenticato dal club lombardo al Mapei Stadium. Secondo Sky Sport, dopo la sconfitta per 1 a 0 dei grigiorossi, il pullman del club sarebbe ripartito senza il suo estremo difensore italo-indonesiano, impegnato a rilasciare interviste nella mixed-zone con alcuni giornalisti indonesiani, arrivati proprio per lui. Avvertita di quanto accaduto, la Cremonese ha subito subito messo a disposizione di Audero un’auto che lo ha riportato a casa.

