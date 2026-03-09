Top 5 di questa settimana

BARI – Aggredisce personale sanitario: arrestato un 41enne

CRONACA ITALIANA
Nella serata dello scorso 8 marzo, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Bari hanno arrestato (fatte salve le valutazioni successive con il contributo della difesa) un 41enne del luogo, ritenuto responsabile di lesioni personali a personale sanitario e interruzione di pubblico servizio.

Nella circostanza l’uomo ha aggredito il personale sanitario che si stava occupando di prestare assistenza ad una parente. I fatti sono stati ricostruiti anche attraverso gli impianti di videosorveglianza presenti. 

È importante sottolineare che il procedimento si trova ancora nella fase delle indagini preliminari e che, all’esecuzione della misura cautelare, seguirà l’interrogatorio di garanzia e il confronto con la difesa dell’indagato, la cui eventuale colpevolezza in ordine al reato contestato dovrà essere accertata in sede dibattimentale nel rispetto del contraddittorio con la difesa dell’indagato.

