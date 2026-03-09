ATM, DE CORATO: «A MILANO TROPPI INCIDENTI MA SALA/CSX CONTINUANO A TRASCURARE SICUREZZA PASSEGGERI. INTERROGAZIONE IN AULA».

Milano, 09 Marzo 2026 – «Quanto accaduto nuovamente, questa volta sulla linea 15 a Rozzano, è l’ennesimo segnale allarmante di un sistema di trasporto pubblico che a Milano mostra criticità sempre più evidenti. Di fronte al terzo episodio in pochi giorni, non siamo più davanti a una semplice coincidenza o a un disagio passeggero, siamo davanti al fallimento di una gestione che evidentemente ha trascurato manutenzione, controlli e prevenzione. Da tempo la Sinistra milanese e il Sindaco preferiscono raccontare una città da cartolina, tutta eventi, slogan e propaganda green, mentre i cittadini fanno i conti ogni giorno con ritardi, guasti, disservizi e, fatto ancora più grave, con mezzi che non trasmettono più alcuna garanzia sul piano della sicurezza. La domanda politica è semplice e non può essere aggirata: La manutenzione dei mezzi pubblici e della rete è stata davvero una priorità per ATM e per Palazzo Marino? Perché, se in una sola settimana si susseguono episodi di questa gravità, significa che qualcosa non ha funzionato. Ben ha fatto il gruppo Fdi a Palazzo Marino a richiedere, a gran voce, una commissione d’inchiesta dopo il deragliamento del tram 9 in zona Porta Venezia. Chi governa la città non può voltarsi dall’altra parte né nascondersi dietro il solito comunicato di circostanza. Qui non si parla soltanto di efficienza del servizio, ma dell’incolumità di migliaia di passeggeri, di lavoratori e di studenti che ogni giorno salgono su tram, autobus e metropolitane. ATM e Comune chiariscano immediatamente quali verifiche siano state eseguite, quali interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria siano stati programmati e se vi siano carenze, ritardi o sottovalutazioni. I milanesi meritano trasparenza, non rassicurazioni di facciata. Sala e la sua Amministrazione hanno il dovere di assumersi la responsabilità politica di questa situazione. Per anni hanno preferito investire sull’immagine, sulle campagne ideologiche e sulle operazioni di facciata, mentre il servizio pubblico essenziale per i cittadini mostra crepe sempre più preoccupanti. Non bastano autobus sostitutivi e frasi di rito dopo ogni incidente. Su questa vicenda chiederò che si vada fino in fondo e presenterò, in aula alla Camera, un’interrogazione Parlamentare all’attenzione del Ministro dei Trasporti. La sicurezza dei passeggeri viene prima della narrazione autocelebrativa della sinistra milanese».

Lo dichiara il Deputato di Fratelli d’Italia, vice Presidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera ed ex vice Sindaco delle Giunte di Centrodestra milanesi, Riccardo De Corato.