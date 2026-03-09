MILANO, DE CORATO(FDI): «CORTEI FEMMINISTI BRUCIANO IMMAGINI TRUMP MA NON CONDANNANO REGIME IRAN CHE NEGA DIRITTI DONNE»

Milano, 09 Marzo 2026 – «Ho visto alcune immagini che ritraggono il volto del Presidente degli Stati Uniti Trump, in piazza della Repubblica angolo via Turati a pochi metri dal Consolato degli Stati Uniti, in fiamme. Tutto ciò è vergognoso perché il Presidente Americano sta tutelando e proteggendo il popolo iraniano, combattendo con le proprie forze il regime islamico di Khamenei, che sembrerebbe essere stato tramandato da padre, morto qualche giorno fa, in figlio. Ricordo che Ali Khamenei è stato l’artefice di migliaia di massacri iraniani, tra cui anche molte donne e giovani. Al corteo odierno studentesco/transfemminista, invece, non è stata detta una sola parola verso tutte quelle povere donne musulmane che, nel Mondo ma soprattutto in Italia, sono considerate dai mariti di Serie b e altamente discriminate. Sono numerose, infatti, le donne che in Italia, da Roma a Milano sui bus, per le strade e nelle moschee, oltre ad essere obbligate dai loro compagni e mariti ad indossare il velo che copre la loro testa/volto, pregano lontani dagli uomini e, addirittura in alcuni casi, in delle “gabbie”. Quelle povere donne, purtroppo, non hanno diritti perché ne sono private dall’uomo e questa mattina, nel partecipato corteo di chi dice di voler difendere i diritti delle donne, non è arrivata nessuna condanna e/o parola al riguardo. Vergogna»!

Lo dichiara il Deputato di Fratelli d’Italia, vice Presidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera ed ex vice Sindaco delle Giunte di Centrodestra milanesi, Riccardo De Corato.