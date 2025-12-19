Ambiente, Tiso(Accademia IC): “Sfida decisiva. Ciascuno può fare il suo”

“La transizione energetica è una delle tematiche più centrali del nostro tempo. Riguarda il passaggio dai combustibili fossili, come petrolio, carbone e gas, a fonti rinnovabili e sostenibili come sole, vento, acqua e biomasse. Non è soltanto una scelta ambientale, ma una trasformazione economica, sociale e culturale che coinvolge governi, imprese e cittadini. Con impatto positivo su pianeta, comunità e territori: dal contrasto al cambiamento climatico alla indipendenza energetica fino a effetti benevoli su innovazione e crescita economica. Il percorso non è facile, è vero, ma sta diventando un obbligo invertire la rotta. Sia a livello globale e istituzionale, sia a livello di singolo essere umano. Cosa possiamo fare dunque noi, nel nostro piccolo? Ridurre gli sprechi di energia; Installare pannelli solari o comunità energetiche condominiali; Passare alla mobilità sostenibile; Scegliere fornitori di energia verde; Sensibilizzare e informare; Appoggiare politiche climatiche e investimenti puliti. Ad esempio. Tutto questo nella consapevolezza maturata che ogni azione conta: la transizione non si vince da soli. E rappresenta la direzione obbligata per garantire un futuro stabile, sano ed economicamente sostenibile alle nuove generazioni. È una sfida complessa, ma anche una straordinaria opportunità per ripensare il nostro modo di vivere, produrre e consumare”.

Così, in una nota stampa, Carmela Tiso, portavoce nazionale Accademia Iniziativa Comune e presidente della associazione Bandiera Bianca.