LA POLIZIA DI STATO INCONTRA I GIOVANI STUDENTI A CAGLIARI

ALL’EVENTO FINALE DEL CONCORSO SCOLASTICO REGIONALE

“A SPASSO IN SICUREZZA” – III^ EDIZIONE

Oggi presso la Fiera Internazionale Sardegna di Cagliari, alla presenza del Direttore del Servizio Polizia Stradale, delle Autorità di P.S., civili, militari e religiose, si è tenuto l’evento conclusivo del Concorso Scolastico Regionale “A Spasso in Sicurezza” ideato dal Compartimento Polizia Stradale per la “Sardegna” e condiviso con il Ministero dell’Istruzione e del Merito e ha visto la partecipazione di circa 800 studenti. All’evento erano presenti i Vigili del Fuoco, l’ANAS Sardegna, l’ACI Automobile Club d’Italia, il CTM SpA, l’Associazione FIAB di Cagliari e il Servizio Emergenza Sanitaria.

Sono stati allestiti degli stand, dove i giovani partecipanti hanno interagito con il personale della Polizia Stradale e, per l’occasione hanno fruito dell’aula multimediale sul “Pullman Azzurro”; hanno ammirato le autovetture e i motoveicoli di ultima generazione ed anche i veicoli storici della Polizia di Stato e le apparecchiature in dotazione alla Polizia Stradale.

Erano presenti e fruibili anche i mezzi in dotazione dell’Anas, il veicolo Efestus dei Vigili del Fuoco, un pullman di ultima generazione del CTM SpA ed i veicoli dell’ACI Automobile Club d’Italia di Cagliari, che ha messo a disposizione un simulatore e realizzato un percorso per il driving test con i piloti ACI. Presente anche l’Associazione FIAB di Cagliari che ha preparato un percorso per far comprendere ai più piccoli le regole da adottare quando si va in bici oppure quando si è pedoni.

Infine era presente il Servizio Emergenza Sanitaria che insieme al personale della Polizia Stradale, dei Vigili del Fuoco e dell’ANAS, hanno simulato un incidente stradale.

La giornata ha lo scopo comune di diffondere il messaggio sull’importanza dei comportamenti idonei per salvaguardare la propria incolumità come utenti della strada, tutelandola con regole e stili di vita corretti sia quando si è alla guida di un veicolo che quando si è pedoni.

Nel corso della mattina all’interno del Palazzo Congressi, alla presenza delle Autorità, si è svolta la cerimonia di premiazione degli elaborati delle scuole provenienti da diverse località dell’Isola che hanno partecipato al concorso e che hanno rappresentato al meglio il messaggio sulla sicurezza stradale. L’evento è stato presentato dal noto conduttore radiofonico e televisivo Matteo Bruni da sempre amico della Polizia di Stato.

“Intendo sottolineare la stretta collaborazione tra Anas e Polizia Stradale sulla sicurezza stradale non solo in fase di intervento ma anche, e la potenzieremo, in fase di prevenzione e formazione dei giovani” queste le parole di Marco Ludovico Direttore della comunicazione di ANAS.

“La sicurezza della circolazione richiede il costante impegno di tutte le parti sociali per individuare strategie sempre più efficaci per contrastare l’incidentalità stradale che continua a rappresentare la prima causa di morte per i giovani tra i 18 e 24 anni” – sostiene Santo Puccia, Direttore del Servizio Polizia Stradale “In tale ambito è fondamentale intervenire con iniziative e progetti educativi coinvolgenti che hanno come principali destinatari proprio le nuove generazioni, per renderli utenti della strada consapevoli e responsabili”.

Durante l’evento è stato proiettato il cortometraggio dal titolo “RUN” scritto ed interpretato da Riccardo Leonelli con la regia di Filippo Lupini che affronta gli aspetti legati alle conseguenze derivanti dall’incidentalità stradale e su come le stesse influenzino la vita delle parti coinvolte. Al termine del cortometraggio c’è stato un momento di riflessione e condivisione dove sono intervenuti i vertici della Polizia Stradale e dei partners che hanno aderito all’iniziativa ed il messaggio di Omar Zaher, papà di Najibe, che ha ricordato sua figlia, vittima dell’incidente stradale del 10 settembre 2023 in viale Marconi.

Per finire sono state lanciate alcune “pillole educative” da parte del personale della Polizia Stradale, che ogni giorno è impegnato nelle scuole di tutta l’Isola con progetti orientati all’educazione stradale.