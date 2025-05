Sylvia Meritano – E’ uscito “Che senso ha”, il nuovo singolo

Videoclip: https://www.youtube.com/watch?v=isxjKpMGipM

Su tutte le piattaforme digitali di streaming e in rotazione radiofonica “Che senso ha” (Astralmusic), il nuovo singolo di Sylvia Meritano.

Il brano (testo di Marco Ciappelli) rappresenta le tante sfumature dell’amore, i suoi ricordi e il suo forte peso nella la vita delle persone, come un viaggio nella nebbia in cui l’unica guida è l’amore stesso.

I ricordi -spiega l’artista- come in un film, risvegliano le sensazioni e le emozioni più profonde che viviamo all’interno della storia.

https://release.astralmusic.eu/chesensoha

Sylvia Meritano inizia a studiare canto a 13 anni. Successivamente partecipa a diverse edizioni del Nastro D’Argento a San Damiano D’Asti. Nel 2017 partecipa ad Area Sanremo arrivando in semifinale nazionale. Nello stesso anno entra a far parte dell’accademia Vocal Care della vocal coach Danila Satragno presso le sedi di Milano e Savona. Nel gennaio 2020 esce il singolo “Tra sogno e realtà” prodotto dalla Flender Produzioni di Roma. Con questo brano riceve il premio “Rilevazione dell’anno” con Radio Alba e G.R.P. Nel 2022 inizia a cantare in diversi locali e nell’estate partecipa al Tour di The Voice Senior 2022, il programma di Rai 1, per le piazze d’Italia. Nel 2022 entra in studio e realizza “W la noia“, scritto da Andrea Mei e Marco Ciappelli, già autore per Noemi, Amoroso, Nina Zilli e altri grandi interpreti. Successivamente pubblica “Non dipendi” e “Il tuo fiore mai”.

