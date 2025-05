MILANO, RIDER ARRESTATO PER DROGA, DE CORATO: «SONO UOMINI AD ALTO RISCHIO, VANNO CONTROLLATI A TAPPETO QUESTI STRANIERI»

Milano, 03 Maggio 2025 – «Ci risiamo! Solo tre giorni fa, lo scorso 30 aprile, in zona Ticinese un rider 29enne in quel caso di nazionalità peruviana, è stato arrestato dalla Polizia di Stato perché, fingendo di consegnare pizze, trasportava ed effettuava consegne di marijuana. Ieri mattina, invece, un rider bengalese è stato trovato a Quarto Oggiaro in possesso di diversi grammi di shaboo. Purtroppo, questi lavoratori stranieri sono uomini ad alto rischio e vanno controllati a tappeto. La Polizia Locale, anche in questo ambito, non pervenuta. Devo constatare che a Milano episodi simili che riguardano rider come quanto accaduto al Quarto Oggiaro ieri e in Ticinese tre giorni fa, sono all’ordine del giorno».

Così il Deputato di Fratelli d’Italia, vice Presidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera ed ex vice Sindaco delle Giunte di Centrodestra milanesi, Riccardo De Corato.