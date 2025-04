Simona Carella – il nuovo singolo è AIR MAX

Videoclip: https://www.youtube.com/watch?v=u9WpKNZ-mfI

AIR MAX è il nuovo singolo di Simona Carella, già disponibile su tutte le piattaforme digitali in distribuzione Altafonte. Il relativo videoclip vede alla regia e direzione Viviana Iannizzi e Guglielmo Vavoli.

E’ un brano che non riesci a toglierti dalla testa -spiega l’artista- da ascoltare a tutto volume in macchina con gli amici. Una traccia esplosiva e coinvolgente, trainata da un testo autobiografico fresco e tagliente, pensato per la Generazione Z in cerca di rivincite, che tra drammi e storie d’amore vuole farsi valere. Al centro c’è la storia di due persone che si consumano fino all’ultimo, proprio come le loro scarpe preferite: sporche perché hanno vissuto davvero.

Tra scherzo e sofferenza, stupore e abbandono, l’artista dà voce alla sua consapevolezza oltre il giudizio, mette in luce sensualità, temperamento e, con coraggio, ammette le sue emozioni.

Simona Carella è una giovane cantautrice di Latina, classe 2003. Ha cominciato da piccolissima con canto e pianoforte, e non ha mai smesso di scrivere canzoni che vengono dritte dalla pancia. Sul palco, con la sua band, sa come catturare il pubblico grazie a un timbro scuro e una voce rotta che non passa inosservata agli occhi di diversi produttori e autori del grande mercato musicale. La sua immagine è solare, fresca, assolutamente contemporanea, e con i suoi testi Indie Pop incastonati in sonorità new pop/urban pop parla alla generazione perennemente in cerca di qualcosa in più. Iperattiva per definizione, Simona Carella crea a 360° il proprio percorso artistico con Lab Music Records, in collaborazione con Daniel Riggione (co-writer), Franco Iannizzi (produzione e direzione artistica) e Alex D’Errico (arrangiatore e producer).

