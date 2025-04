Tre Golfi Sailing Week 2025: Sorrento capitale della vela dal 7 al 22 maggio

156 miglia di emozioni, un soggiorno di pura raffinatezza

La Tre Golfi Sailing Week torna a illuminare il Mediterraneo con la sua 70ª edizione, in programma dal 7 al 22 maggio 2025 tra Napoli e Sorrento. Organizzata dal Circolo del Remo e della Vela Italia, la manifestazione si conferma uno degli appuntamenti più prestigiosi della vela internazionale, grazie anche al supporto di sponsor di rilievo come Rolex e Loro Piana. Per chi è alla ricerca di un tocco di esclusività in più per godersi questo straordinario evento, l’Hotel Ara Maris 5* Lusso di Sorrento è senza dubbio la soluzione perfetta.

Quest’anno, l’evento celebra un traguardo storico con la 70ª edizione della Regata dei Tre Golfi, una delle regate d’altura più longeve e affascinanti del Mediterraneo. Nata nel 1954, questa regata ha saputo attraversare i decenni mantenendo intatto il suo fascino, grazie a un mix unico di competizione sportiva, paesaggi mozzafiato e tradizione marinaresca.

Il percorso di 156 miglia nautiche partirà il 16 maggio alle ore 17.00 dalla storica rada di Santa Lucia, ai piedi del maestoso Castel dell’Ovo, uno dei simboli più iconici di Napoli. Questo luogo non è stato scelto a caso: la sua bellezza scenografica e il legame profondo con il mare ne fanno un punto di partenza suggestivo, tanto amato da velisti e appassionati.

Da lì, le imbarcazioni si lanceranno in un’avventura notturna tra i tre golfi che danno nome alla regata – Napoli, Salerno e Gaeta – attraversando uno degli scenari più spettacolari d’Italia. Lungo il tragitto, le barche circumnavigheranno Capri, Ischia, Procida e Ventotene, veri gioielli del Tirreno, offrendo agli equipaggi sfide tecniche e panorami di rara bellezza.

La navigazione notturna è uno degli elementi che rende unica la Tre Golfi: luci lontane che si riflettono sul mare, il silenzio interrotto solo dal vento e dal movimento delle vele, e l’abilità dei team nel dominare il buio e le correnti. Non è raro che, in queste condizioni, si creino situazioni di grande pathos e colpi di scena che rendono la regata ancora più avvincente.

Nel corso degli anni, la Tre Golfi ha visto la partecipazione di alcune delle barche più celebri della vela d’altura e di skipper di fama internazionale, confermandosi come un evento di assoluto prestigio nel calendario velico mondiale. Parte integrante dell’IMA Mediterranean Maxi Offshore Challenge, la regata attira ogni anno un parterre internazionale di imbarcazioni e armatori, diventando un vero e proprio festival del mare.

Programma della Tre Golfi Sailing Week 2025:

Inizio delle misurazioni e ispezioni a Sorrento. 8-10 maggio: Campionato del Mediterraneo ORC con regate sulle boe nel Golfo di Napoli.

Partenza della 70ª Regata dei Tre Golfi da Napoli. 19-22 maggio: Campionato Europeo IMA Maxi European Championship con regate costiere e sulle boe a Sorrento.

La città di Sorrento si prepara ad accogliere equipaggi e visitatori con la sua rinomata ospitalità, cucina e paesaggi mozzafiato. Eventi collaterali esclusivi, come il crew party con chef stellati presso Le Axidie e la tradizionale spaghettata al CRV Italia con il RYCC Savoia, arricchiranno l’esperienza. A rendere il soggiorno davvero unico sarà l’opportunità di viverla immersi nell’eleganza e nel comfort dell’Hotel Ara Maris, hotel 5 stelle lusso nel cuore di Sorrento, perfetto punto di partenza per godersi la manifestazione in un’atmosfera di assoluto relax e raffinatezza.