FONTE NUOVA – Rappresentazione della Passione di Cristo 2025

di Fausto Zilli

Il racconto della passione di Gesù rivela tutta la debolezza dei discepoli: rivela l’incomprensione, l’abbandono, il rinnegamento e il tradimento da parte di essi; ma l’amore di Cristo è più forte e più ostinato dell’incomprensione e del tradimento. Questo deve valere per ogni buon cristiano.

Sabato 12 aprile 2025 è andata di scena la rappresentazione della Passione di Cristo proposta e l’organizzata dalla Proloco Fonte Nuova, dal presidente Giampiero Vallati, il quale crede fortemente nelle tradizioni, il valore di usanze e costumi che vengono tramandati da una generazione all’altra con l’impegno e la dedizione per conservarli e farli conoscere alla comunità e non solo.

La location il terreno privato e messo a disposizione dai Canonici Agostiniani della Congregazione di Windesheim, a Padre Marcell e Padre Maximilian.

L’idea, scrittura e la costruzione delle scene a cura di Paolo e Chiara Malavasi, inserire la figura di San Paolo è stata un’idea nata semplicemente guardandoci attorno e accogliendo ciò che già abbiamo e stiamo vivendo: l’Anno Santo, il Giubileo 2025, chiamato anche il Giubileo della speranza. “Nella Bolla d’Indizione, Papa Francesco ci invita a “rianimare la speranza” e per farlo, ci dice di lasciarci condurre da quanto l’apostolo Paolo scrive ai cristiani di Roma. È così che le parole di Paolo ci hanno accompagnato tra le scene di questa rappresentazione, e ci hanno aiutato a rivivere alcuni momenti legati alla Passione di Gesù. Le parole di Paolo ci hanno aiutato, non solo a ricordare ma, soprattutto, prendervi parte noi stessi in primis e a metterci in discussione“, afferma Chiara Malavasi.

Grande successo di presenze la sera di sabato 12 aprile per questa rappresentazione della Passione di Cristo, rivisitata come detto prima dai Malavasi Paolo e la figlia Chiara.

Ogni anno i figuranti mettono a disposizione il loro tempo, in maniera gioiosa e gratuita, per contribuire alla realizzazione di qualcosa di bello per tutta la comunità, motivati da spirito di gruppo e senso di appartenenza.



Tra gli interpreti: Gabriele Bagaglini, nella figura di Gesù; Filippo Lucidi (capo scout del gruppo di Tor Lupara) nella figura di San Paolo; Michela Malavasi, come Maria; Gaetano Carbone, Ponzio Pilato; Danilo Iannacci e Stefano Castagnedi, sommi sacerdoti. I ragazzi più grandi del gruppo scout Agesci Tor Lupara 1, ragazzi dai 16 ai 20 anni che hanno contribuito non poco con la loro presenza mettendosi prontamente a disposizione per la lodevole causa, per il territorio Fontenovese dando un profondo valore educativo. Vi è stata anche la presenza dei sacerdoti della parrocchia Gesù Maestro, Don Pedro e Don Gianluca.

Anche in questa occasione sono i particolari a fare la differenza, Lucia Ambrosetti e Maria Grasselli , professionali e nello stesso tempo disponibili per la cura dei costumi e non solo, la musica audio luci a cura di Antonio Corbino, la location per le prove presso l’oratorio responsabile Marco Lunetta.

Foto a cura di : Max Fagioli https://www.facebook.com/maxfagioliphotography