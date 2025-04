“Non siamo emergenza”: all’IIS San Benedetto Gianluca Quadrini partecipa ad un evento per costruire comunità rivolta al futuro

In occasione dei 40 anni dalla fondazione Exodus Nazionale e dai 35 anni a Cassino interviene all’evento in collegamento Don Mazzi.

Una mattinata di festa, riflessione e impegno collettivo all’IIS San Benedetto di Frosinone, dove si è svolto l’evento “Non siamo emergenza”, promosso in collaborazione con la Fondazione Exodus.



L’iniziativa è nata per promuovere una visione nuova della scuola: non luogo di emergenza, ma laboratorio di futuro.

Tra le autorità presenti anche il Presidente del Consiglio Provinciale diFrosinone, Gianluca Quadrini, che ha portato i saluti del Presidente della Provincia, Luca Di Stefano, e ha voluto sottolineare l’importanza di progettualità come questa:



«Essere qui oggi significa ribadire che i giovani non sono un problema da risolvere, ma una risorsa da valorizzare. Come istituzioni abbiamo il dovere di sostenere chi ogni giorno investe tempo, energia e cuore nella costruzione di una comunità educante».

Durante l’evento, attraverso immagini, musica e testimonianze, è emersa la forza di un percorso condiviso tra scuola, territorio e realtà del terzo settore, che mette al centro i ragazzi come protagonisti attivi di cambiamento.

Un ringraziamento è stato rivolto da Gianluca Quadrini a tutto il personale scolastico, agli educatori della Fondazione Exodus, a Luigi Maccaro e agli studenti coinvolti, per la passione e la visione con cui si costruisce quotidianamente un presente più solido e un futuro più umano, alla dirigente scolastica, prof.ssa Maria Venuti e al consigliere comunale, Carmine Di Mambro.