Un capolavoro di dolcezza per la Pasqua: la Pastiera Moderna della pastry chef Sara Isopo

La magia della pastiera, reinventata con leggerezza e raffinatezza

Tradizione, eleganza e creatività si incontrano nella nuova e sorprendente proposta pasquale della pastry chef Sara Isopo, anima dolce del Ristorante Le Spighe all’interno dell’esclusivo FH55 Grand Hotel Palatino, nel cuore di Roma. Per questa Pasqua, la chef firma una reinterpretazione sofisticata e contemporanea di un grande classico della pasticceria italiana: la Pastiera Moderna, impreziosita da crema chantilly, frutti rossi e crumble alla vaniglia. Una creazione che unisce il calore della tradizione partenopea alla leggerezza e alla raffinatezza della pasticceria moderna, pensata per stupire il palato e incantare lo sguardo. Un dolce che racconta una storia di radici e innovazione, da vivere in un contesto d’eccellenza gastronomica come quello de Le Spighe o da preparare a casa per stupire gli ospiti.

Un dessert che racconta la storia e la terra d’origine della pastiera, ma lo fa con leggerezza e stile contemporaneo. La frolla friabile incontra un cuore cremoso a base di grano cotto, ricotta di pecora e fiori d’arancio, impreziosito da una crema chantilly vellutata e da un pan di Spagna delicatamente inzuppato. Il tutto è completato da un crumble croccante alla vaniglia e dalla freschezza dei frutti rossi, per un equilibrio perfetto di consistenze e sapori. Un modo di rendere omaggio ad un simbolo della Pasqua italiana, ma con un tocco personale, leggero e moderno, una coccola da gustare con gli occhi prima ancora che con il palato.

A fare da cornice a questa creazione è il Ristorante Le Spighe, all’interno dell’elegante FH55 Grand Hotel Palatino, nel cuore pulsante di Roma. Un ambiente luminoso e accogliente, dove la cucina mediterranea incontra l’eccellenza dell’ospitalità italiana, con un menu che celebra i sapori autentici e stagionali, valorizzati dalla creatività dello chef Giuseppe Mulargia. In questo contesto d’eleganza senza tempo, la Pastiera Moderna della pastry chef Sara Isopo diventa il finale perfetto di un’esperienza gastronomica unica.

PASTIERA MODERNA CON CREMA CHANTILLY, FRUTTI ROSSI E CRUMBLE ALLA VANIGLIA

Ingredienti per 4 porzioni

Per la crema “pastiera”:

200 g grano cotto

80 g latte fresco intero

25 g burro chiarificato

200 g ricotta di pecora

180 g zucchero semolato

20 g miele millefiori

55 g tuorlo pastorizzato

5 g gelatina in fogli

5 g essenza di fiori d’arancio

Per la frolla:

180 g burro

2 g sale fino

300 g farina 45W

37 g fecola di patate

112 g zucchero a velo

67 g tuorlo pastorizzato

8 g miele millefiori

Per il pan di Spagna:

5 uova medie intere

150 g zucchero semolato

150 g farina setacciata

Per la crema chantilly:

80 g latte fresco intero

25 g panna fresca

30 g zucchero

5 g fecola di patate

5 g amido di mais

1 uovo fresco medio

97 g panna montata

Per il crumble alla vaniglia:

40 g burro

20 g zucchero di canna

50 g farina 00

Decorazione:

Frutti rossi freschi

Violette edibili

Procedimento

In planetaria amalgamare burro, sale e zucchero a velo. Aggiungere tuorli, miele e le polveri. Formare un panetto, far riposare 1 ora. Stendere a 1 cm, coppare e cuocere i dischi a 170°C per 10 minuti (forno ventilato).

Montare uova e zucchero fino a raddoppio volume, unire delicatamente la farina. Cuocere in stampo imburrato a 160°C per 30 minuti. Raffreddare e tagliare in dischi, più piccoli rispetto alla frolla, da inzuppare leggermente con latte.

Lavorare gli ingredienti in planetaria, sbriciolare su placca con carta forno e cuocere a 180°C per 15 minuti.

Scaldare grano, latte e burro. Aggiungere gelatina ammollata. In planetaria, lavorare ricotta, zucchero, fiori d’arancio e tuorli, poi unire il composto al grano. Trasferire in sac à poche e riporre in frigo per 2 ore.

Scaldare panna, latte e metà zucchero. Unire le uova sbattute con il restante zucchero e le polveri. Cuocere a fuoco dolce finché cremosa. Raffreddare e unire la panna montata.

Sovrapporre il disco di pan di Spagna alla base di frolla. Con la sac à poche, dressare la crema “pastiera”. Servire su piatto con crumble accanto, una quenelle di chantilly, frutti rossi e violette.

La Pastiera Moderna è disponibile nel menu pasquale del Ristorante Le Spighe, situato nel cuore di Roma, a due passi dal Colosseo. Un’occasione unica per celebrare la Pasqua con eleganza e gusto, in un contesto ricco di charme e ospitalità.