Albano – Le Consigliere Comunali Laura Faccia e Simonetta Lucci lasciano la lista civica Viviamo Albano

“Dopo un lungo periodo di valutazione abbiamo constatato con rammarico che, all’interno di questa compagine di governo locale, è diventato sempre più difficile garantire anche il minimo funzionamento della macchina amministrativa, a discapito dei cittadini, di chi ci ha dato fiducia e di coloro che ci hanno sostenuto. Le nostre idee, i nostri princìpi e valori sono rimasti sempre gli stessi: quelli che ci hanno caratterizzato quando ci siamo proposte in campagna elettorale nel 2020, contribuendo all’elezione del Sindaco. Ci siamo candidate nella nostra città cariche di voglia di fare e spirito costruttivo; prerogative che ci è stato impossibile esprimere in questo contesto e non per nostra volontà. Le difficoltà riscontrate nel gestire in modo efficace e collaborativo le funzioni e le attività politiche, insieme alla mancanza di una condivisione puntuale e coerente delle stesse, ci hanno portato a prendere la decisione di uscire dalla lista civica Viviamo Albano, transitando nel gruppo misto. La priorità è sempre stata quella di lavorare per il bene della comunità ma quando le condizioni interne impediscono di farlo in modo proficuo e costruttivo, vengono meno i presupposti per un progetto che non rispecchia più i valori e gli obiettivi originari. Forti dell’esperienza maturata, senza alcun vincolo di maggioranza, ci riserveremo di valutare ogni singolo provvedimento che arriverà in aula, pronte ad ascoltare ed analizzare attentamente le proposte avanzate dal Consiglio Comunale secondo i nostri princìpi, nell’esclusivo interesse dei cittadini”. Lo dichiarano in una nota le Consigliere Comunali di Albano Laura Faccia e Simonetta Lucci.