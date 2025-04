TRACCIOLINO, SACCO: “BENE LA NOTIZIA DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA

Il Sindaco di Roccasecca ricorda l’iter avviato da diversi anni e concretizzato con un accordo di programma tra la Provincia di Frosinone e i comuni rivieraschi

“Roccasecca sta diventando sempre più meta di turisti legati ai cammini e ai sentieri: sarebbe un acceleratore economico fondamentale”

“La possibilità di mettere in sicurezza il Tracciolino, riaprire la strada di collegamento tra Roccasecca e la Valle di Comino, e nel contempo tutelare e valorizzare le Gole del Melfa, sarebbe un fortissimo acceleratore per lo sviluppo turistico, dunque economico, per un comprensorio ampio. Soprattutto per la nostra città, che dei cammini, dei sentieri e degli attrattori turistico-culturali sta facendo un vero e proprio brand territoriale, con ricadute in termini di visitatori, di crescita delle strutture ricettive, di interesse da parte dei gruppi e dei canali di informazione legati alle escursioni”.

A dichiararlo il sindaco di Roccasecca Giuseppe Sacco che evidenzia: “La notizia della progettazione definitiva per la richiesta di finanziamento di 30 milioni di euro per la messa in sicurezza e per la riapertura del Tracciolino comunicata ieri dalla Provincia di Frosinone è un primo passo in avanti, frutto di un lunghissimo lavoro che ha visto una sinergia e una condivisione costante e nel tempo da parte dell’ente di piazza Gramsci con tutti i comuni rivieraschi del Melfa. Roccasecca da sempre ha fatto la sua parte, anzi è stato uno degli attori più attivi”.

Il sindaco Sacco ripercorre il lavoro fatto: “Nel 2020, il Comune di Roccasecca coinvolse anche la Regione Lazio, attraverso un sopralluogo della Commissione Agricoltura e Ambiente. Nel 2021 fu sottoscritto un accordo di programma tra la Provincia di Frosinone e i comuni rivieraschi per la richiesta di finanziamenti. Accordo ispirato e sollecitato dal Comune di Roccasecca. Nel 2023, quell’accordo è stato riattualizzato e si è trasformato in un tavolo tecnico che ha portato alla progettazione per la richiesta di finanziamento”.

“Voglio ringraziare la Provincia di Frosinone, il presidente Di Stefano e gli uffici tecnici – ha detto ancora il sindaco di Roccasecca – questo è solo un primo passo. L’obiettivo è ambizioso e certamente non si realizzerà in poco tempo, ma bisogna crederci”.

“Per quanto riguarda Roccasecca – ha concluso Sacco – potenziare la nostra offerta turistica con la fruizione del Tracciolino e delle Gole del Melfa avrebbe conseguenze enormi e sarebbe la risposta migliore a quella voglia di un diverso modello di sviluppo e di rapporto con il territorio sul quale stiamo insistendo da tempo. Nelle ultime settimane, solo con la Via della Filosofia Tomistica, sono giunti nella nostra città gruppi di viaggiatori e singoli escursionisti dal Trentino, dalla Lombardia e, moltissimi, dalla provincia di Roma. Ecco perché sarebbe fondamentale poter utilizzare anche la ricchezza del Tracciolino e del fiume Melfa, per un definitivo salto di qualità”.