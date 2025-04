La Capitaneria di Porto di  Torre del Greco incontra i Sindaci del territorio 

Leonello Salvatori, Luigi Mennella, Vincenzo Cuomo e Ciro Bonajuto

La sicurezza in mare e il riconoscimento della “Bandiera blu” fra i temi trattati

Il Capo del Compartimento Marittimo C.F. (CP) Leonello SALVATORI ha incontrato i Sindaci di Torre del Greco, Portici ed Ercolano per condividere azioni e obiettivi connessi alla prossima stagione estiva, nonché iniziative lungo il litorale poste a tutela dell’ambiente marino. La riunione presso la Capitaneria è stata voluta dal Capo del Compartimento Marittimo Salvatori che ha ritenuto di fare il punto prima dell’inizio della stagione balneare con: Luigi MENNELLA, sindaco del Comune di Torre del Greco; Vincenzo CUOMO, sindaco di Portici e Ciro BONAJUTO, sindaco di Ercolano. Il Comandante della Capitaneria ha ringraziato i primi cittadini dei comuni del territorio e ha posto l’attenzione sull’importanza dell’incontro, che ha fatto seguito ad una precedente riunione dello scorso unici marzo, sottolineando come la sinergia tra tutte le Istituzioni operanti sul territorio è fondamentale al fine di conseguire obiettivi comuni e offrire sempre migliori servizi ai cittadini. L’incontro è stato costruttivo per le tematiche affrontate come quella della sicurezza balneare. Inoltre si è discusso sui servizi di salvamento, sulla cartellonistica monitoria nelle spiagge libere e sui sistemi di segnalazione dei pericoli in mare, al fine di migliore la sicurezza, con l’auspicio di arrivare per il futuro alla elaborazione di piani collettivi di salvataggio. Verranno messe in campo iniziative in tema di monitoraggio, prevenzione e contrasto ai fenomeni d’inquinamento marino, anche con riguardo all’uso delle unità spazzamare già operanti lungo la costa. La situazione circa l’attuale livello di qualità del mare è stata attentamente analizzata, con l’intento di potenziare le sinergie già in atto tra le Amministrazioni comunali e la Guardia Costiera di Torre del Greco, anche al fine di ottenere al più presto il prestigioso riconoscimento della “Bandiera blu”. Al termine dell’incontro i tre Sindaci hanno assicurato all’Autorità marittima la loro piena collaborazione, onde garantire una stagione estiva 2025 all’insegna della sicurezza e della tutela dell’ambiente marino.

Harry di Prisco