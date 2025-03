Novi pedala a fianco del Giro d’Italia fino al 2026

Il Cioccolato Ufficiale del Giro rinnova la partnership e celebra la passione per la Corsa con Crema Novi vestita “in rosa” e nuova mini-latta dedicata

17 marzo 2025 – Novi, il Grande Cioccolato Italiano, annuncia con orgoglio il rinnovo della partnership con il Giro d’Italia, confermandosi Cioccolato Ufficiale della Corsa Rosa per altri due anni, fino all’edizione 2026. Questo sodalizio, iniziato nel 2019 con il primo, storico arrivo di tappa davanti allo stabilimento del Gruppo Elah Dufour a Novi Ligure, si è consolidato nel 2020 con la nomina ufficiale e prosegue con entusiasmo crescente.“Siamo orgogliosi di rinnovare e rafforzare il nostro legame con il Giro d’Italia, un evento che rappresenta al meglio la passione, la tradizione e l’italianità, valori che da sempre contraddistinguono anche il nostro Gruppo. Dal 2019, anno del nostro primo coinvolgimento con l’arrivo di tappa a Novi Ligure, abbiamo accompagnato con entusiasmo la costante crescita di questa manifestazione, portando il gusto e la qualità del nostro cioccolato sulle strade di tutta Italia e aggiungendo attività di intrattenimento per tutti i visitatori dei Villaggi e del percorso di gara. Per Novi, essere parte del Giro significa celebrare la tradizione italiana e l’emozione dello sport, coinvolgendo gli spettatori con esperienze da ricordare”, ha dichiarato Guido Repetto,

Presidente del Gruppo Elah Dufour Novi.LE ATTIVITÀ – Anche per questa edizione, Novi sarà protagonista con attività nei Villaggi di Partenza, lungo il percorso della Carovana e nelle aree di arrivo, oltre alla sua presenza in hospitality e a una forte amplificazione digitale. Nel Villaggio di Partenza di ogni tappa, Novi sarà immediatamente riconoscibile grazie al suo iconico vasettone gonfiabile di Crema Novi, alla sua mascotte “Nocciolino” e ad attività di degustazione ed intrattenimento con cui il

pubblico potrà assaggiare la Crema con il 45% di nocciole tutte esclusivamente italiane e vincere divertenti e utili gadget firmati Novi. Ma il Giro d’Italia non è solo competizione: è anche spettacolo, festa e intrattenimento per il pubblico. La Carovana del Giro è uno degli appuntamenti più attesi lungo il percorso, e Novi sarà presente in ogni tappa con un pick-up personalizzato, distribuendo tantissimi gadget e cioccolatini ai tifosi che attendono il passaggio dei corridori. Un’occasione imperdibile per vivere l’atmosfera della Corsa Rosa e divertirsi insieme! Novi è inoltre legata al Giro d’Italia anche come partner del progetto Biciscuola e farà il suo esordio nel divertente e interattivo contesto del Fantagiro.“Con Novi, storico marchio del Gruppo Elah Dufour, esiste un rapporto consolidato da molti anni. Ricordo ancora l’arrivo di tappa del 2019 a Novi Ligure – proprio davanti allo stabilimento dell’azienda – nelle meravigliose terre che hanno dato alla luce “il campionissimo” Coppi. Mi fa molto piacere che si rinnovi per altri due anni la nostra partnership e certamente il Giro saprà dare la visibilità che merita a un brand di valore assoluto.” dichiara Urbano Cairo, Presidente di RCS MediaGroup.I PRODOTTI – Le grandi novità di quest’anno riguardano anche i prodotti. Crema Novi, uno dei prodotti più iconici e distintivi del Gruppo, sarà infatti in distribuzione con uno speciale vasetto rosa, dedicato per la prima volta al Giro d’Italia. Novi, inoltre, per il Giro d’Italia 2025 ha prodotto anche una mini-latta celebrativa – con illustrazione vintage – con all’interno praline Mini Nocciolato, ovvero la rivisitazione in formato cioccolatino del tradizionale Nocciolato Novi: le praline, con guscio di cioccolato gianduja e cioccolato fondente, avvolgono infatti due fragranti nocciole intere orgogliosamente italiane. La mini-latta celebrativa porta sul fronte un’illustrazione che evoca una delle immagini più iconiche della storia del ciclismo, ovvero il famoso passaggio della borraccia tra Gino Bartali e Fausto Coppi, immagine che Novi ha voluto reinterpretare diventando ormai il suo visual dedicato al Giro. La mini-latta sarà disponibile online e nei punti vendita specializzati.