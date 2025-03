Vetera Matera, Relais & Châteaux: Un’Immersione nell’Anima di Matera, Tra Pietra e Sogno

Matera, 17 marzo – Nel labirinto di pietra che definisce Matera, dove la storia si respira in ogni vicolo e la bellezza si rivela in ogni scorcio, nasce Vetera Matera, Relais & Châteaux. L’apertura, prevista il prossimo 12 aprile, è il frutto di un restauro appassionato e minuzioso, durato quasi otto anni, che ha restituito nuova vita a un angolo suggestivo del Sasso Barisano, trasformandolo in un rifugio per viaggiatori in cerca di emozioni autentiche.

Vetera Matera non è un semplice hotel, ma un’esperienza sensoriale che avvolge l’ospite fin dal primo istante. È un viaggio nel tempo, un incontro con l’anima di Matera, un’immersione in un’atmosfera magica e senza tempo. Le 23 stanze, di cui 8 suite, sono distribuite in un complesso che abbraccia epoche diverse, dal Medioevo all’Ottocento, creando un affascinante intreccio di stili e suggestioni.

Immagina di varcare la soglia e di ritrovarti in un labirinto di pietra, dove ogni ambiente racconta una storia. Le camere ipogee, scavate nella roccia, offrono un’esperienza di quiete e raccoglimento unica al mondo. Ci sono, inoltre, le stanze inondate di luce, nelle zone più alte, che si affacciano su straordinari scorci dei Sassi. Soffitti a volta che sfiorano il cielo, pavimenti che raccontano secoli di storia. Ogni dettaglio architettonico è un omaggio alla bellezza e all’unicità di questo luogo.

Vetera Matera è un invito a lasciarsi alle spalle la frenesia del mondo moderno, a riscoprire il piacere del tempo lento, del silenzio, della contemplazione. È un luogo dove il lusso si esprime attraverso l’autenticità, la cura dei dettagli, la capacità di creare un’atmosfera magica e indimenticabile.

Un’Oasi di Benessere, Sapori Autentici e Panorami che Incantano

Vetera Matera è anche un invito a esplorare i sensi. Il ristorante, ricavato in un’affascinante sala sotterranea, propone un viaggio gastronomico alla scoperta dei sapori lucani, reinterpretati dallo Chef Eduardo Estatico con la precisa volontà di valorizzare i prodotti del territorio. La cantina, un vero e proprio scrigno nel cuore della roccia, custodisce un’ampia selezione di vini, per un’esperienza enologica che celebra la ricchezza del terroir.

Qui, tra bottiglie pregiate e atmosfere suggestive, è possibile degustare le migliori etichette regionali, nazionali e internazionali, accompagnati da esperti sommelier.

La SPA, un rifugio di pace e benessere scavato nella pietra, è un luogo dove rigenerare corpo e mente, abbandonandosi a trattamenti esclusivi, tra cui l’innovativo Zerobody, il sistema brevettato che consente di sperimentare l’assenza di gravità, galleggiando su 400 litri di acqua calda con un eccezionale effetto rigenerante.

La terrazza panoramica, infine, è un palcoscenico privilegiato per ammirare l’ineguagliabile bellezza dei Sassi. Un luogo dove il tempo sembra fermarsi, dove lo sguardo si perde all’orizzonte, dove l’anima si riempie di meraviglia.

Un Progetto Che Valorizza l’Anima di Matera

Vetera Matera nasce dalla sinergia tra il Gruppo Bellevue, espressione di una lunga tradizione di ospitalità sorrentina, e un imprenditore materano, animato da un profondo amore per la sua terra e dalla volontà di valorizzarne il patrimonio storico e culturale.

Il progetto si impegna a creare un impatto positivo sul territorio, attraverso la promozione delle eccellenze locali, il sostegno all’artigianato, la collaborazione con le guide turistiche e la creazione di opportunità di lavoro per la comunità.

Vetera Matera, Relais & Châteaux, è più di un hotel: è un’esperienza che celebra l’incontro tra storia, cultura, lusso e autenticità, nel cuore di una delle città più affascinanti del mondo. È un invito a scoprire l’anima di Matera, a lasciarsi conquistare dalla sua bellezza, a vivere un’esperienza che rimarrà scolpita nei cuori, come nella pietra.