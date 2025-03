Appuntamento con l’evento organizzato dal CLS Lazio e dal CAB Abruzzo ad Ovindoli e Campo Felice dal 17 al 22 marzo

Visualizzazioni[iawp_view_counter label= 2

Sport Invernali-Presentati i Campionati Italiani Children di sci alpino

Ideale taglio del nastro a l’Aquila, nella sede della Regione Abruzzo, dei Campionati Italiani Children di sci alpino che per cinque giorni, dal 17 al 22 marzo, si svolgeranno ad Ovindoli e Campo Felice con la partecipazione dei migliori talenti nazionali delle categorie giovanili. La manifestazione sarà organizzata in collaborazione tra i comitati Fisi CLS-(Lazio Sardegna) e CAB (Abruzzo).

Alla presentazione alla stampa hanno preso parte numerose autorità tra le quali Mario Quaglieri assessore allo sport della Regione Abruzzo; Angelo Ciminelli Sindaco di Ovindoli e presidente del CAB; Franco Malci presidente del Comitato Organizzatore; Andrea Ruggeri presidente del CLS; Roberto Morgante vice sindaco di Rocca di Cambio; Francesco D’Amore presidente del Parco Sirente Velino; i rappresentanti delle due stazioni sciistiche.

“Dopo un anno di rinvio-ha sottolineato Andrea Ruggeri presidente del CLS- siamo pronti ad ospitare un evento di altissimo livello nel quale saranno protagonisti i migliori atleti provenienti da tutte le regioni d’Italia. Le gare si svolgeranno in contemporanea nelle due stazioni e ci preme ringraziare entrambe per la disponibilità e la collaborazione. Sono particolarmente soddisfatto della proficua sinergia che si è creata con il CAB e con l’amico Ciminelli con il quale abbiamo lavorato di concerto sulla parte tecnica e sulle iniziative. Saranno cinque giorni di grande sport e di notevole promozione turistica “.

“Abbiamo fatto tutti insieme un grande lavoro per questo evento- ha detto Franco Malci presidente comitato organizzatore- una sintonia perfetta fra noi organizzatori, i Comitati regionali della FISI e le amministrazioni pubbliche che ci hanno creduto e ci stanno sostenendo. Mi preme ringraziare gli sci club che hanno messo a disposizione i loro tecnici per curare, insieme a noi, ogni aspetto della manifestazione. I Campionati non saranno solo agonismo ma offriranno ai partecipanti momenti di aggregazione e la possibilità di conoscere lo splendido territorio dove si svolgeranno le gare “.

“ Ospitare i Campionati Italiani Children è motivo di grande orgoglio per l’Abruzzo – è il commento dell’assessore Quaglieri – È un’occasione per mettere in luce non solo il talento dei giovani atleti, ma anche la qualità delle nostre stazioni sciistiche e l’accoglienza del nostro territorio. Quest’anno l’Abruzzo si è confermato protagonista degli sport invernali, ospitando numerosi eventi di rilievo e valorizzando le sue straordinarie risorse naturali e infrastrutturali “.