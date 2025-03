Arma 1814 Ski Challenge: Un evento che riscopre il legame tra tradizione e territorio

L’Arma dei Carabinieri e Difesa Servizi Spa annunciano con orgoglio l’organizzazione dell’Arma 1814 Ski Challenge, una manifestazione sportiva tra carabinieri in servizio e in congedo, che si svolgerà a Selva di Val Gardena dal 6 al 9 marzo 2025. Questo evento si propone di celebrare le tradizioni alpine dell’Arma, diffondendo al contempo la cultura della Difesa e i valori istituzionali, ambientali e sportivi che contraddistinguono l’operato dei Carabinieri.

“Le gare di sci dell’Arma – L’Arma 1814 Ski Challenge – , evento organizzato per addestrare e testare le abilità dei Carabinieri in ambiente montano, utili sulle piste da sci e, in genere, in tutte le attività di assistenza e soccorso in montagna a tutela della collettività, rappresentano per l’Arma un fondamentale momento di aggregazione tra i propri appartenenti utile a cementare lo spirito di corpo che da sempre contraddistingue l’Istituzione” ha dichiarato il Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, Generale di Corpo d’Armata Salvatore Luongo.

L’Amministratore Delegato di Difesa Servizi S.p.A., Luca Andreoli, ha aggiunto: “Questo evento è parte integrante della nostra missione di promuovere la cultura della Difesa e il brand Valore Paese Italia, che punta a valorizzare il patrimonio pubblico e a sviluppare il turismo sostenibile dei territori italiani. L’Arma 1814 Ski Challenge è un esempio di come il nostro lavoro possa coniugare sport, cultura e sostenibilità, offrendo a tutti un’occasione unica per scoprire e apprezzare il nostro Paese.”

Programma dell’Evento:

6 Marzo 2025

– 16:30-18:30: Stage per tiratori scelti (Selva Val Gardena – Cava di Pra Nives)

– 17:00: Cerimonia di estrazione casacche e pettorali per i partecipanti alla gara di sci (Selva Val Gardena – Centro Carabinieri Addestramento Alpino)

7 Marzo 2025

– 08:30: Corso di guida sicura in ambiente montano (Safety Park di Vadena – BZ)

– 09:00: Gara di sci alpinismo abbinata al tiro con carabina (Selva Val Gardena – area Cir, Dantercepies e Vallunga).

– 16:00: Safety moment per bambini delle scuole sci (Selva Val Gardena)

– 16:30-18:30: Stage per tiratori scelti (Selva Val Gardena – Cava di Pra Nives)

8 Marzo 2025

– 09:30-14:00: Gara di sci (Slalom Gigante e Fondo – Selva Val Gardena Pista Vallunga)

– 21:30: Fiaccolata notturna (Selva Val Gardena – località Freina)

9 Marzo 2025

– 09:00-14:00: Mostra statica di mezzi dell’Arma dei Carabinieri (Selva di Val Gardena – Piazza Nives)

– 11:00: Scenario di soccorso in montagna con unità cinofila (Selva di Val Gardena – rifugio Compac)

– 12:00: Aviolancio del Centro Sportivo Carabinieri Paracadutisti (Selva di Val Gardena – Località Piz Sella)

L’evento, che gode del Patrocinio della Provincia Autonoma di Bolzano, del CONI e della FISI, accoglierà anche delegazioni internazionali di Forze di Polizia che collaborano con l’Arma in ambito UE e NATO, confermando l’importanza e la rilevanza dell’Arma 1814 Ski Challenge a livello internazionale.

La RAI è media partner dell’evento.