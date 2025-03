Presentazione del libro “Don Cosimino, solo per Te”

Gaeta, Tanto coinvolgimento, nel ricordo dell’uomo chiamato da Dio

Ad un anno dall’avvio della causa di beatificazione del Servo di Dio don Cosimino Fronzuto, si è svolto sabato scorso a Gaeta, nella splendida cornice del Palazzo Cardinal De Vio, in una sala affollatissima, la presentazione del libro a lui dedicato dal titolo: “Don Cosimino solo per te” edito da “Città Nuova”. L’evento è stato organizzato dall’Associazione Amici di Don Cosimino insieme alla Fondazione Don Cosimino Fronzuto Onlus e all’Arcidiocesi di Gaeta. Al tavolo dei lavori il card. Lazarus You Heung-sik, prefetto del Dicastero per il Clero, l’Arcivescovo di Gaeta Mons. Luigi Vari, gli autori del libro la giornalista Carmela Copparoni ed il prof. Carlo Fusco, moderatore il prof. Alessio Valente, Presidente dell’Associazione “Amici di Don Cosimino”. Don Cosimino Fronzuto è stato parroco della Chiesa di San Paolo Apostolo dal 1967 al 1989, ed è stato un punto di riferimento per la comunità di Gaeta. L’opera “Don Cosimino, solo per te” ripercorre la vita del sacerdote, dagli anni difficili della Seconda Guerra Mondiale al suo ministero sacerdotale, fino all’incontro con Papa Giovanni Paolo II, esaltando attraverso le tante testimonianze raccolte , il suo amore profondo ed espansivo per Cristo. La caratteristica che lega i vari racconti riportati nel libro, “è il suo essere proteso verso il prossimo , riusciva ad attrarre e coinvolgere tutte le persone che avevano la fortuna d’incontrarlo, di ogni ceto sociale e cultura, lasciando ancora oggi attestazioni forti della sua vita”. Lo stesso card. Lazarus You Heung-sik, che ha curato la prefazione del libro, racconta il suo rapporto in vita con Don Cosimino: “Era assetato di autentica vita evangelica e impegnatissimo personalmente a diffonderla, cercava quel sigillo e con radicalità posponeva tutto alla scelta di Dio, di Dio solo, di Dio e nient’altro. E in Lui tutto ritrovava: persone da coltivare e da cui ricevere la vita cristiana in una reciprocità mai scontata, beni da distribuire ai poveri, luce da condividere con chiunque, serenità e gioia da diffondere, anche quando sperimentava le tenebre”. Il prof. Carlo Fusco , quale, postulatore della causa di beatificazione e canonizzazione di don Cosimino Fronzuto, ha sottolineato alcuni aspetti tecnici del percorso della causa di beatificazione, raccontando anch’egli alcune fisionomie della figura del sacerdote gaetano. Fino al giorno della sua morte Il suo sacerdozio, sempre stato esercitato come un dono totale di sé nel vivere radicalmente e senza compromessi il Vangelo e la sua fama di santità si è andata consolidando negli anni. Poi l’editto del 16 settembre 2022 dell’arcivescovo Luigi Vari di Gaeta ha rappresentato un passo decisivo per l’inizio della sua causa di beatificazione. Dopo la presentazione del libro è stata celebrata nella chiesa della parrocchia di San Paolo la Santa Messa concelebrata dal Cardinale e dall’Arcivescovo di Gaeta, nel ricordo di Don Cosimino.