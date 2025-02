Il Prefetto di Roma, convoca un incontro per conoscere lo stato dei lavori

Vallepietra, Mioni: “Un ‘incontro importante che accende i riflettori, sull’importanza della viabilità per raggiungere il Santuario della SS.Trinità”

Si è svolta oggi la riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e per la Sicurezza Pubblica, convocato dal Prefetto di Roma S.E. Lamberto Giannini (nella foto con il Sindaco di Vallepietra l’Ing. Daniele Mioni), avente come oggetto “la situazione della strada provinciale Vallepietra – Santuario della S.S. Trinità (S.P. 41B)”. “Abbiamo portato all’attenzione -si legge in una nota del Comune di Vallepietra- il fatto che la strada, a causa di un evento franoso avvenuto nel 2021 e segnalato dall’allora Sindaco di Vallepietra alla Città Metropolitana di Roma Capitale la quale senza effettuare nessun intervento di ripristino, ha emanato in data 28/04/2022 l’ordinanza N°8 con la quale si predisponeva la chiusa del tratto stradale S.O. 41B. A distanza di due anni nel 2024, con fondi stanziati dalla Regione Lazio, sono iniziati (a luglio) e terminati a (settembre)i lavori di messa in sicurezza del tratto interessato. Essendo stata risolta la problematica, abbiamo richiesto nuovamente alla Città Metropolitana la revoca dell’ordinanza e la conseguente riapertura del tratto stradale. La risposta è stata che non si poteva procedere in quanto le reti poste a sicurezza della strada risultavano cariche di detriti costituenti un pericolo per la sicurezza, quindi bisognava procedere allo svuotamento prima di poter riaprire il percorso. Ad oggi, a distanza di cinque mesi, avendo constatato che l’intervento non è stato ancora eseguito, tutti gli attori sono stati convocati nella riunione odierna dal Prefetto per fare il punto della situazione e programmare la riapertura entro il 1° Maggio per consentire a tutti i fedeli di accedere al Santuario in sicurezza. La Città Metropolitana si è dunque resa disponibile ad effettuare i sopralluoghi necessari a constatare lo stato attuale della strada ed eventualmente procedere alle operazioni di messa in sicurezza restanti. Abbiamo inoltre sottolineato come tali lavori vadano svolti nell’immediato considerando i vincoli paesaggistici e ambientali che non permettono interventi oltre la data del 15 marzo, per permettere la nidificazione della fauna selvatica”. “L’attenzione posta dal Prefetto di Roma sul nostro territorio -sottolinea il Sindaco di Vallepietra l’Ing.Daniele Mioni- dimostra come il nostro Santuario sia un punto centrale del turismo religioso e di conseguenza del Giubileo 2025 vista anche l’apertura della Porta Santa presso il nostro territorio. Sono particolarmente orgoglioso della volontà a collaborare tra gli Enti a tutti i livelli per far si che avvenga la riapertura della strada entro il prossimo 1°maggio.”