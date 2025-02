L’Hotel Ara Maris riapre il 27 Marzo

Sapori autentici e creatività in cucina: il nuovo volto del Cora Bistrot

Il conto alla rovescia è iniziato: il 27 marzo l’Ara Maris, hotel 5* lusso nel cuore di Sorrento, riapre le sue porte per una nuova stagione all’insegna dell’ospitalità d’eccellenza. Situato in una posizione privilegiata con vista mozzafiato sul Golfo di Napoli, questo moderno lifestyle hotel rappresenta un’oasi di eleganza e comfort per i viaggiatori più esigenti. Tra i ritorni più attesi, il Cora Bistrot si conferma il luogo ideale per una pausa di gusto durante la giornata. Con una proposta fresca e informale, perfetta per un pranzo leggero a bordo piscina o un aperitivo rilassato, il bistrot invita gli ospiti a scoprire i sapori della tradizione campana con un tocco di creatività.

Cora Bistrot è più di un semplice ristorante: è un viaggio nella tradizione gastronomica campana, reinterpretata con un tocco contemporaneo. Curato dallo chef Alfonso Pepe, il nuovo menù esalta ingredienti di stagione selezionati dai migliori produttori locali. Dai classici della cucina sorrentina, come la mozzarella e i pomodori di Sorrento, a piatti più contemporanei, il Cora Bistrot è il posto giusto per chi desidera gustare un pranzo saporito in un ambiente raffinato ma easy-going. A completare l’esperienza, una selezione di drink freschi e dissetanti, perfetti per accompagnare i momenti di relax in piscina o nel giardino mediterraneo. Un mix di sapori autentici e leggerezza, in un’atmosfera accogliente che invita a godersi la bellezza del Mediterraneo.

Oltre ai classici della cucina campana, il menu include anche proposte più easy come insalate, pizze e panini gourmet, creando sapori sorprendenti e raffinati. L’attenzione alla stagionalità e alla freschezza delle materie prime è il vero punto di forza del Cora Bistrot, garantendo un’esperienza gastronomica che cambia con il ritmo delle stagioni, offrendo sempre nuove emozioni ai suoi ospiti.

Il Cora Bistrot è pensato per offrire un’esperienza unica sia agli ospiti dell’hotel che ai visitatori esterni a pranzo. Con la possibilità di scegliere tra un’elegante sala interna e un suggestivo giardino all’aperto, gli ospiti potranno gustare piatti preparati con passione, accompagnati da una selezione di vini che valorizzano le eccellenze enologiche del territorio.

Sempre all’interno di tale luogo, sarà quest’anno possibile svolgere cooking class interattive, dove gli appassionati di cucina potranno mettere le mani in pasta e scoprire i segreti della gastronomia locale sotto la guida esperta dello chef Pepe. Dalla preparazione della pasta fresca ai dolci tipici come la torta caprese e il babà, ogni lezione sarà un’opportunità per vivere la cucina come un’arte di condivisione.

Cora Bistrot è il luogo ideale per chi desidera vivere un’esperienza autentica e ricca di sapori. Che sia un pranzo leggero o una cena tra amici, ogni piatto celebra la tradizione campana con ingredienti freschi e genuini, regalando un viaggio sensoriale attraverso i profumi e i sapori del Mediterraneo in un ambiente accogliente e stiloso.