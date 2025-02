MILANO, CONGRESSO CITTADINO FDI, DE CORATO: “MOTIVARE L’ELETTORATO DI CENTRO-DESTRA E TORNARE A GARANTIRE SICUREZZA A MILANO”

L’Onorevole Riccardo De Corato ribadisce l’importanza di mobilitare l’elettorato di centro-destra in vista delle prossime sfide elettorali. “Alle ultime elezioni il 54% dei milanesi non ha votato, e un buon 40% erano elettori di destra. Dobbiamo riportarli alle urne”, ha

dichiarato. De Corato ha poi posto l’accento sulla sicurezza, evidenziando il degrado che colpisce il centro e le periferie: “Milano vive un momento drammatico con violenze contro donne e anziani. Dobbiamo essere presenti nelle strade e batterci per la sicurezza dei cittadini.” Ricordando i risultati ottenuti dal centro-destra in passato, ha sottolineato come nel 2010, secondo il Questore Indolfi, i reati fossero diminuiti del 40% grazie ai nuclei di polizia locale che supportavano le forze dell’ordine. “Abbiamo contrastato le occupazioni abusive nelle case Aler e comunali, sgomberato 531 campi rom e combattuto le truffe agli anziani. Serve un ritorno a politiche efficaci per garantire sicurezza e legalità.”