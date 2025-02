Sopralluogo all’ex Cerroni di via Garibaldi, Sinibaldi e Chiarinelli: “presto alloggi per 40 studenti, Rieti e il suo centro storico protagonisti della rinascita universitaria di Rieti”

Sopralluogo del Sindaco Sinibaldi e dell’Assessore Chiarinelli al cantiere per il nuovo studentato di via Garibaldi

Il Sindaco Daniele Sinibaldi insieme all’Assessore ai Lavori Pubblici Claudia Chiarinelli e ai tecnici del Comune di Rieti e della ditta incaricata hanno effettuato un sopralluogo al cantiere dell’ex Cerroni di via Garibaldi dove, con un finanziamento PNRR di 2.133.600€ per il restauro e la riqualificazione dell’immobile, sono in corso di realizzazione 12 alloggi destinati a studenti universitari, tra i quali 2 accessibili a persone con limitate capacità motorie. L’intervento prevede il completo rifacimento di tutti gli impianti tecnologici, opere strutturali interne di tipo puntuale, l’eliminazione della scala esterna in muratura, la posa di pannelli fotovoltaici per l’efficientamento energetico, la sostituzione degli infissi esterni di finestre e portefinestre e la pavimentazione di tutti gli ambienti. Una riqualificazione complessiva che consentirà di consegnare la struttura completamente pronta a ospitare gli studenti universitari solo con l’aggiunta degli arredi.

Il Sindaco della Città di Rieti Daniele Sinibaldi:

“Proseguono senza sosta i lavori per la realizzazione della prima casa dello studente della città. Oltre 2 milioni di euro di investimento, fondi PNRR per la riqualificazione di un immobile chiuso da tantissimi anni, proprio qui nel centro della città, dove stiamo realizzando alloggi per oltre 40 studenti universitari, nella prospettiva che abbiamo concordato con Sapienza Università di Roma di rendere disponibili tutti i servizi necessari per una vera città universitaria e che ribadiremo in occasione dell’inaugurazione dell’anno accademico qui a Rieti. Il termine previsto per i lavori è la fine dell’anno, ma stiamo cercando di accelerare il più possibile per avere l’immobile già da settembre, in modo da poter iniziare l’anno accademico con i nuovi alloggi per gli studenti che verranno a Rieti. Il nostro è un centro storico che si sta trasformando, oltre a questa riqualificazione, ormai da qualche settimana sono iniziati i lavori all’ex ospedale civile, che diventerà anch’esso sede universitaria, lì per la didattica, all’ex Cerroni per le residenze, in un centro in trasformazione e che proietta Rieti a una dimensione di vera città universitaria, che deve sapere offrire tutti gli spazi e i servizi necessari a questa nuova comunità.”

L’Assessore ai Lavori Pubblici Claudia Chiarinelli:

“Siamo a buon punto con le attività necessarie per consegnare alla comunità degli studenti universitari questo importante edificio: sono state fatte tutte le suddivisioni interne, le tracce necessarie per l’impiantistica, in primavera verrà montato il ponteggio necessario per il posizionamento dell’impianto fotovoltaico e terminate le finiture gli alloggi saranno completi. Questo sarà forse il primo dei tanti interventi che abbiamo avviato per riqualificare palazzi di pregio del centro storico e destinarli a funzioni a supporto di Rieti come città universitaria.”