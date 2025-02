MILANO, PRIMA PER FURTI IN CASA E GIA’ MAGLIA NERA SOLE 24 ORE, DE CORATO(FDI): «ALTRA CONFERMA DI CITTA’ FUORI CONTROLLO»!

«Leggo i dati dell’ultima infografica Unicusano e, ancora una volta Milano, detiene record negativi essendo in Italia al primo posto per reati digitali e furti in abitazione, con 7.093 denunce ogni 100.000 abitanti. Ricordo che qualche mese fa il Sole 24 Ore, attraverso i dati reali del Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero degli Interni, aveva già definito maglia nera d’Italia il capoluogo lombardo come indice di criminalità, classificandolo al 106° posto su 107, per Giustizia e Sicurezza. Gran parte di questi furti, esattamente il 96% di loro, è commesso da stranieri. Mentre, questi ultimi, sono protagonisti anche dell’81% delle rapine su pubblica via. Tutto questo mentre Sala e l’intera maggioranza di Palazzo Marino, che ricordo nel 2017 hanno organizzato marce pro-immigrati in centro e pranzi multietnici al Parco Sempione, con la Polizia Locale stanno solo a guardare il faticoso ed encomiabile lavoro che Polizia di Stato e Carabinieri svolgono, contro l’altissimo tasso di delinquenza e criminalità che si è impossessato di Milano. Il Sindaco, inoltre, continua a parlare e cercare un’adeguata e decorosa sistemazione al Leoncavallo, sua priorità assoluta».

Così il Deputato di Fratelli d’Italia, vice Presidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera ed ex vice Sindaco delle Giunte di Centrodestra milanesi,Riccardo De Corato.