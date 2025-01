San Valentino sotto le stelle: romanticismo e lusso in Bubble Suite

L’intimità di una suite trasparente e il fascino della Toscana per un’esperienza indimenticabile

Per il prossimo San Valentino, si può scegliere di sorprendere la persona amata con un’esperienza fuori dal comune: una notte nella Bubble Suite del Relais Antico Podere San Francesco, un incantevole gioiello immerso nella rigogliosa natura della Costa degli Etruschi. Questa esclusiva suite trasparente, situata a pochi passi dal mare, rappresenta il perfetto equilibrio tra lusso e intimità, offrendo un contatto autentico con la bellezza naturale circostante.

Avvolto dal silenzio della campagna toscana, con le stelle che brillano sopra e la brezza marina che accarezza dolcemente l’ambiente, è il luogo ideale per farsi conquistare da un’atmosfera unica e romantica. La Bubble Suite, con le sue pareti trasparenti, trasforma ogni istante in un momento magico, regalando una connessione profonda con la natura senza rinunciare al comfort e all’eleganza di una suite di lusso.

La Bubble Suite rappresenta una delle esperienze più iconiche del glamping, abbreviazione di “glamorous camping“, un settore che unisce l’avventura del campeggio alla comodità e all’eleganza delle strutture di lusso.

In Italia, il glamping è particolarmente apprezzato per la possibilità di immergersi in scenari naturali straordinari senza rinunciare al comfort. Secondo Glamping Hub, la Toscana è tra le regioni più richieste, grazie al suo mix di paesaggi mozzafiato, cultura e tradizioni enogastronomiche. Strutture come la Bubble Suite al Relais Antico Podere San Francesco offrono un’esperienza perfetta per coppie alla ricerca di un rifugio romantico e immersivo.

La Bubble Suite, con pareti trasparenti che offrono una vista panoramica sul cielo stellato, crea un’atmosfera magica per celebrare l’amore. Tra morbide lenzuola e soffici cuscini, le coppie possono vivere momenti di autentica intimità, coccolate dal silenzio della natura e dalla leggera brezza marina.

Questa speciale esperienza di glamping combina il meglio di due mondi: l’avventura di essere immersi nella natura e i comfort di una suite di lusso. Dotata di bagno privato, letto matrimoniale e riscaldamento per tutte le stagioni, la Bubble Suite è progettata per garantire il massimo relax senza rinunciare alla comodità.

Durante la giornata, gli ospiti possono scegliere tra una passeggiata romantica sulla spiaggia vicina, un tuffo nella piscina riscaldata a 28°C o un momento di relax nell’area verde attrezzata del relais. La struttura propone una ricca colazione a buffet, perfetta per rendere ogni momento ancora più speciale.

L’innovativa Bubble Suite nel cuore della Toscana

Una vera “bolla” immersa nel verde della Toscana, a pochi passi dal mare, accoglie i suoi ospiti con intimità, relax e un’esperienza unica a contatto con la natura. La Bubble Suite, silenziosa e sicura, è progettata per offrire il massimo comfort in ogni stagione, grazie alla sua struttura resistente alle diverse temperature. Con un diametro di 5 metri, include un bagno esclusivo e tutti i servizi di una camera standard, arricchita da un confortevole letto matrimoniale che permette di ammirare le stelle direttamente dalla propria suite.

Prezzo a partire da 220,00 Euro a notte per 2 persone.

Per chi volesse vivere invece il San Valentino in modo classico soggiornando in una delle camere del Relais Antico Podere San Francesco la struttura ha pensato ad un’offerta romantica ad hoc:

Il Pacchetto romantico prevede: soggiorno di una o più notti in camera deluxe, prima colazione a buffet presso il nostro Honesty Bar ogni mattina dalle 8.00 alle 10.00; 1 Bottiglia di Champagne in camera all’arrivo; Pulizia e cambio biancheria da bagno giornaliera; TV satellitare in camera; Wifi gratuito in camera e nelle aree comuni; 1 Posto auto ad appartamento.

Prezzo in camera doppia a partire da 190,00 Euro