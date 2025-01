MILANO, RAMY, DE CORATO(FDI): «RIBADISCO TOTALE SOLIDARIETA’ A CARABINIERI

CANCELLAZIONE VIDEO TESTIMONE NON ANNULLA CHIARA RELAZIONE P.L. CHE ESCLUDE CONTATTO»

«L’eventuale cancellazione del video sul telefonino del testimone Omar che ritrarrebbe le ultime fasi dell’inseguimento tra i carabinieri e i due ragazzi sul T-Max dove ha poi perso la vita il giovane Ramy, non cancella ed annulla la relazione della Polizia Locale, basata su 40 frame delle telecamere di sorveglianza, che ha ben chiarito che Ramy Elgaml era già in fase di caduta mentre l’auto dei Carabinieri sopraggiungeva in frenata. La dinamica della stessa relazione descrive un ribaltamento dello scooter sul fianco sinistro e una perdita di equilibrio del passeggero, senza evidenziare un impatto diretto con l’auto inseguitrice. Ricordo, inoltre, che se non bastasse la relazione della Polizia Locale c’è anche la Procura che ha chiaramente detto che “non c’è stata nessuna violazione nelle modalità di inseguimento dei Carabinieri”. A tal proposito torno a ribadire con fermezza e convinzione, che i due servitori dello Stato sono stati più volte già discolpati e hanno solo svolto il proprio esemplare ed encomiabile dovere. Esprimo ancora una volta il mio pieno sostegno e la massima vicinanza alle Forze dell’Ordine, in questo caso particolare all’Arma dei Carabinieri, fondamentali per la sicurezza del nostro Paese»!

Lo dichiara il Deputato di Fratelli d’Italia, vice Presidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera ed ex vice Sindaco delle Giunte di Centrodestra milanesi, Riccardo De Corato.