Un incontro pubblico per illustrare i sei mesi di opposizione di “Oltre”

Piglio, Camusi-Scarfagna:”La nostra è una politica per il territorio, i cittadini meritano rispetto e risposte concrete”

E’ stato molto apprezzato l’incontro pubblico organizzato dal gruppo di minoranza “Oltre”, rappresentato in Consiglio Comunale da Narco Camusi e Cristian Scarfagna, a sei mesi dalle elezioni amministrative. L’iniziativa si propone come un’opportunità di dialogo diretto tra i rappresentanti il gruppo di minoranza ed i cittadini per fare il punto della situazione, presentando le azioni intraprese finora e raccogliendo proposte e testimonianze dai cittadini. Sul palco all’interno della sala polivalente, si sono alternati alcuni membri del movimento che hanno illustrato vari temi, e con l’ausilio di slide hanno mostrato le carenze sotto ogni aspetto che l’Amministrazione guidata dal Sindaco Mario Felli sta perpetrando, a differenza delle tante promesse ed impegni presi in campagna elettorale. “La politica va fatta in mezzo alla gente – ha esortato il consigliere Cristian Scarfagna- per cogliere e risolvere problematiche del nostro territorio. Il dialogo è l’unica forma di crescita ed è la strada da percorrere per ridare fiducia ai cittadini nella politica. Dicono di dar vita ad iniziative che creino turismo, quello che oggi si vede è che abbiamo un centro storico, che dovrebbe essere il cuore pulsante per le iniziative turistiche, culturali, ridotto in uno stato di abbandono, con tante micro discariche a cielo aperto ed uno spopolamento in crescita. Viene da pensare se questi amministratori a partire dal Sindaco Mario Felli, conoscano il paese. Siamo diventati il fanalino di coda della nostra provincia, le scelte scellerate del primo cittadino le paghiamo noi ed i nostri figli. Oltre è al fianco dei cittadini sempre più demoralizzati da quest’Amministrazione, e continueremo ad informare costantemente tutti delle nostre azioni, facendo un’opposizione costruttiva ed attenta”. “Ringrazio tutti coloro che hanno condiviso da subito il nostro percorso e continuano a supportarci ed essere coinvolti –ha continuato il capogruppo in Consiglio Marco Camusi- . Abbiamo dato vita ad un politica sul territorio vicina al cittadino, raccogliendo le sue istanze e ponendo questioni importanti che meritano risposte immediate e concrete da parte dell’Amministrazione”. Il Consigliere Camusi, ha mostrato una chiara fotografia, dello stato di abbandono in cui versa il paese, l’azione che il movimento di “Oltre” continua a portare avanti, ponendo al Sindaco Felli ed alla maggioranza questioni importanti che non possono attendere altro tempo, che meritano una risoluzione in breve tempo, e di risposta ha dato lettura delle risposte che vengono date dal Sindaco e dai delegati al ramo, che in modo approssimativo forniscono risposte che fanno pensare se conoscono la differenza tra realtà ed fantasia. “Come già ampiamente è stato affrontato il discorso sui plessi scolastici –ha continuato Camusi-, insieme al consigliere Scarfagna abbiamo presentato tre interrogazioni, per capire lo stato dei fatti, è raro trovare un Comune in cui i plessi scolastici sono contemporaneamente oggetto di lavori, solo l’Amministrazione Felli in un’ottica di programmazione riesce a mandare tre scuole in tilt, solitamente si opera prima su una poi su un’altra e vi dico da ex assessore ai lavori pubblici , che anche se ci sono dei finanziamenti pubblici che si accavallano si contratta con la Regione una pianificazione. A Piglio no, al Sindaco Felli e al delegato ai lavori pubblici, piace creare problematiche e disagi che si riversano sulle famiglie, tanto che per la sezione primavera sono costrette tutte le mattina prima di andare a lavoro a portare i propri figli nei paesi limitrofi. Non ci vuole chissà quale scienza per capire ciò”. Durante l’incontro, i Consiglieri di Oltre hanno illustrato le attività svolte dalla minoranza e le criticità riscontrate in questo primo periodo di consiliatura (su cui torneremo in seguito ndr), mostrando il livello basso della politica che guida il paese, ma con fiducia hanno anche mostrato i prossimi obiettivi mirati ad orientare le future azioni politiche in base alle esigenze del territorio, “tanto maltrattato e trascurato”, come la nascita diell’associazione “Oltre”. “Guardiamo al futuro –ha commentato Marco Camusi- in modo positivo, abbiamo costituito l’associazione “Oltre” che ad occuparsi di attività amministrativa, ma anche avrà anche l’obiettivo di dar vita ad iniziative per il paese, rappresenterà un ulteriore contenitore che aggregherà persone, andando appunto oltre, siamo aperti a tutti e invitiamo più persone a partecipare, tutti coloro che hanno a cuore questo paese per loro e soprattutto per il futuro dei propri figli”. La serata si è quindi conclusa in maniera edificante per il gruppo politico di opposizione, e per i cittadini presenti, che finalmente hanno un valido interlocutore per affrontare le problematiche del territorio.