SI AVVICINA IL CAPODANNO: IL LAVORO DEGLI ARTIFICIERI DELLA POLIZIA DI STATO

Si avvicina il Capodanno e c’è voglia di festeggiare con amici e parenti anche con i fuochi di artificio, ma è importante farlo sempre in sicurezza.

Gli artificieri della Polizia di Stato, come ogni anno, danno alcuni consigli per vivere al meglio queste festività, ma il loro impegno non si limita alle occasioni di festa, perché questi operatori sono dei veri e propri “specialisti “ che intervengono tutto l’anno, in tutto il territorio nazionale, per la neutralizzazione e la distruzione di ordigni esplosivi grazie a personale formato e per mantenere costantemente un’elevata capacità di utilizzazione delle sofisticate attrezzature in dotazione.

Sono 29 i nuclei incardinati presso le principali Questure e alcuni Uffici della Polizia di Frontiera, ove prestano servizio 123 artificieri che operano secondo procedure condivise con le Forze Armate italiane sulla base delle direttive del Dipartimento della Pubblica Sicurezza e che collaborano anche con gli uffici investigativi fornendo un prezioso supporto tecnico nei sequestri di materiale pericoloso.

Nel corso del 2024, l’attività degli artificieri si è concretizzata in oltre 6.900 interventi, tra cui ispezioni e bonifiche dei luoghi interessati da manifestazioni, congressi e altri eventi rilevanti, accompagnati da una capillare attività di contrasto alla commercializzazione illegale dei materiali esplosivi, svolta in concorso con gli Uffici di Polizia Amministrativa delle Questure, che ha consentito il sequestro di 23.500 kg. di materie esplodenti.

Ma l’impegno degli operatori è rivolto anche alla prevenzione, con oltre 200 incontri nelle scuole e in eventi di prossimità per sensibilizzare i cittadini sul corretto utilizzo degli artifizi pirotecnici.

È fondamentale ricordare sempre che i “botti di Capodanno” sono potenzialmente pericolosi se non utilizzati in modo consapevole e responsabile.

Gli artifici pirotecnici dovranno essere acquistati esclusivamente da negozi e rivenditori autorizzati, gli unici che vendono materiale regolamentare contraddistinto dall’etichetta contente informazioni importanti quali il marchio CE, le istruzioni per il corretto utilizzo e il limite di età.

Acquistare articoli pirotecnici artigianali è estremamente pericoloso, oltre che illegale.

Gli articoli pirotecnici dovranno essere accesi in luoghi aperti, lontani da case, persone e siti a rischio d’incendio e non devono essere usati in presenza di vento.

E’ importante accendere un artifizio alla volta, tenendolo lontano dagli altri e al riparo da eventuali scintille.

Mai avvicinare il viso ad un artifizio pirico e, in caso di mancato funzionamento o di funzionamento parziale, non si deve tentare di riaccendere l’artifizio o provare a verificare la causa del mancato funzionamento: in questi casi bisogna chiamare il numero unico di emergenza 112 che provvederà ad inviare personale specializzato per la rimozione dell’artifizio e la messa in sicurezza del sito.