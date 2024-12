FARA IN SABINA OSPITA UN EVENTO DEDICATO ALLE TRADIZIONI, AL PATRIMONIO LOCALE E ALLE ECCELLENZE ENOGASTRONOMICHE DEL TERRITORIO

«I numeri sulla sicurezza dei giorni scorsi dicono che in città quest’anno ci sono stati più arresti da parte delle Forze dell’Ordine quindi la situazione sta pian piano migliorando. Un dato da non sottovalutare e che ci deve far riflettere è il gran numero di stranieri, il più delle volte irregolari e con precedenti, che spesso delinquono sia nelle zone centrali che in quelle periferiche. Due esempi eclatanti li abbiamo avuti proprio nella giornata di ieri: In pieno centro, al Parco Sempione, l’ennesimo africano durante un normale controllo della Polizia ha provato prima a impossessarsi dell’arma del poliziotto, fortunatamente senza successo, poi si è scagliato contro i colleghi dello stesso colpendoli con calci e pugni! Situazioni surreali! Nella mattinata, invece, i Carabinieri in corso Lodi hanno arrestato tre georgiani per furto in appartamento privato. Per fortuna da oggi entrano in vigore le ‘zone rosse’ che vieteranno di stazionare in quelle determinate zone ai soggetti pericolosi e con precedenti penali. Tali zone, però, andrebbero estese, per esempio dovrebbero integrarsi anche le vie Padova e la zona di San Siro, in particolare le vie Zamagna-Aretusa-Selinunte».

Così il Deputato di Fratelli d’Italia, vice Presidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera ed ex vice Sindaco delle Giunte di Centrodestra milanesi,Riccardo De Corato.