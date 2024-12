“Milano” è il nuovo brano di Eonice

“Milano” (M&M-D&G Music, distribuzione Ada Music Italy) è il nuovo singolo di Eonice, un brano che racconta un amore intenso e tormentato, vissuto come rifugio dalla solitudine e fonte di emozioni contrastanti.

Tra desiderio, speranza e fragilità -spiega l’artista- i protagonisti cercano conforto l’uno nell’altro, vivendo momenti di leggerezza e passione. Sullo sfondo, Milano rappresenta incontri casuali e intensi, mentre persiste la consapevolezza che tutto potrebbe finire, senza però spegnere il desiderio di vivere l’amore fino in fondo.

Biografia artista:

Eonice Solari fin da piccola sviluppa una profonda passione per la musica, un amore trasmessole dal nonno materno. Frequenta il Liceo Musicale Cardarelli di La Spezia, dove si diploma nell’estate del 2024. Il suo percorso musicale prende il via ufficialmente nel 2022, quando pubblica il suo primo brano inedito, “Mille Luci”, disponibile su tutte le principali piattaforme digitali come Spotify, YouTube e Apple Music. Successivamente, rilascia altri singoli: “Tutto a Puttane” (7 ottobre 2022), il brano natalizio in inglese “Christmas is here” (Natale 2022), “Tra Miliardi Di” (16 giugno 2023) e, più recentemente, “Coca Cola” (26 luglio 2024). Il percorso di Eonice è costellato di esperienze significative e belle esperienze in ambito musicale come: Sanremo Junior, dove raggiunge le semifinali; La vittoria del concorso “Un’Esplosione di Voci” a Recco; Il primo posto al “Festival Nazionale Interpreti” a Colle Val d’Elsa; L’apertura del concerto di Ivana Spagna nel 2017; Nel 2022 e 2023 si esibisce in più occasioni nella suggestiva cornice di Portofino: l’8 dicembre 2022 canta in anteprima il suo brano “Christmas is here”, mentre il 24 dicembre 2022 apre il concerto natalizio di Irene Fornaciari. Torna poi il 24 dicembre 2023 per aprire il concerto del noto cantautore genovese Francesco Baccini. Tra le altre esibizioni spiccano performance al Brugnato 5 Terre Outlet Village, al Teatro Cantero di Chiavari, in diverse piazze e locali. Inoltre, partecipa a un progetto Erasmus in Grecia per due anni consecutivi (2022-2023), grazie alla collaborazione con il Liceo Musicale Cardarelli. Qui ha l’opportunità di esibirsi in luoghi suggestivi come il Castello di Chora a Naxos. Nel 2024 Eonice raggiunge un importante traguardo partecipando alla 66ª edizione del Festival di Castrocaro, dove arriva in finale, consolidando ulteriormente il suo talento e la sua crescita artistica.

