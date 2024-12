Fine d’anno in Biblioteca a Ceccano con la presentazione del Calendario 2025 “Un amore con le ali” e la mostra delle letterine di Natale

Le iniziative culturali volute dalla gestione commissariale del Comune proseguono in Biblioteca a Ceccano per l’ultimo fine settimana del 2024

Continuano con successo le iniziative del cartellone natalizio ceccanese. La Biblioteca Comunale ospiterà presso il suo auditorium sabato 28 dicembre, dalle ore 16, la presentazione del calendario 2025 “Un amore con le ali” realizzato da Simona Peres, graphic designer, decoratrice ed insegnante di progettazione grafica e illustrazione e scritto dal giornalista Danilo Panicali. Il calendario racconta in dodici tavole dedicate ai mesi dell’anno una splendida fiaba, per grandi e piccini, che, di fatto, è una vera e propria storia d’amore di grande sensibilità e sentimento di cui sono protagonisti una fatina ed un maghetto che si incontrano, si amano e danno vita all’unione che li renderà più forti e più sicuri. Il messaggio di Simone Peres e Danilo Panicali invita a ritenere l’amore una forza straordinaria capace di aiutarci nel vivere meglio la nostra quotidianità. Le tavole originali del calendario saranno esposte inoltre all’interno della Biblioteca dove, visto il successo di questi giorni, relativo però alla mostra delle oltre cento letterine di Natale raccolte dal 1800 al 1960 ed esposte grazie alla collaborazione del collezionista Pietro Mastrantoni, è stata programmata anche un’apertura straordinaria nella giornata di domenica 29. La mostra “Cari Genitori” resterà infatti aperta sia nella mattinata di domenica dalle ore 9 alle 13, che nel pomeriggio dalle ore 15 alle 18. L’iniziativa voluta in pieno accordo con la conduzione commissariale del Comune farà da contorno anche al presepio vivente che sarà rappresentato in Piazza Municipio.