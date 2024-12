“Giornalisti 2.0” il calendario 2025: un anno di innovazione e dedizione al giornalismo

L’Associazione di categoria “Giornalisti 2.0” lancia il calendario 2025, una celebrazione visiva e simbolica del giornalismo. Disponibile da oggi, il calendario unisce immagini iconiche e messaggi d’ispirazione per i professionisti e gli appassionati del settore.

L’Associazione di categoria “Giornalisti 2.0” lancia ufficialmente il suo Calendario 2025, un’opera che celebra il giornalismo, la sua evoluzione e il contributo essenziale che offre alla società.

Il calendario 2025 è più di un semplice oggetto da appendere al muro: è un viaggio attraverso immagini straordinarie e messaggi significativi che incarnano i valori del giornalismo, come l’innovazione, l’integrità e la resilienza. Ogni mese offre una riflessione visiva e testuale sul ruolo cruciale dell’informazione di qualità, accompagnata da citazioni ispiratrici di figure chiave del settore.

“Il nostro calendario 2025 non è solo un prodotto da consultare – afferma Maurizio Pizzuto, presidente dell’Associazione Giornalisti 2.0 – ma un manifesto visivo che racconta la nostra passione per il giornalismo e il suo impatto positivo nella società. Ogni pagina è un invito a riflettere sull’importanza della verità, dell’etica e dell’innovazione nel nostro lavoro quotidiano. Siamo orgogliosi di condividerlo con i nostri colleghi e con chiunque creda nel valore di un’informazione libera e responsabile.”

Il Calendario 2025 dell’Associazione di categoria “Giornalisti 2.0” sarà disponibile sul sito ufficiale dell’Associazione e distribuito durante gli eventi e le iniziative previste, rappresentando così un ponte tra i professionisti del settore e il pubblico che riconosce l’importanza dell’informazione libera e responsabile.

L’Associazione di categoria “Giornalisti 2.0” fondata per sostenere e promuovere la categoria è un punto di riferimento per i professionisti dell’informazione, impegnata a difendere i valori fondamentali della professione e a favorire la crescita dei suoi membri attraverso iniziative innovative e formazione continua.