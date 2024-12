ROCCA SINIBALDA: I CARABINIERI DENUNCIANO DUE PERSONE PER TRUFFA AI DANNI DI UNA RAGAZZA DEL LUOGO

I Carabinieri della Stazione di Rocca Sinibalda,a conclusione di attività investigativa, hanno deferito per truffa alla Procura della Repubblica di Rieti, due persone, entrambe siciliane.

L’indagine è stata avviata a seguito della ricezione di una denuncia presentata dalla titolare di una casa vacanze ubicata nella zona del lago del Turano. Quest’ultima, alcuni giorni prima, era stata contattata telefonicamente dai due denunciati i quali dichiaravano di essere interessati ad affittare una stanza per il weekend.

Nell’occasione, i due malfattori richiedevano di poter effettuare il pagamento del denaro richiesto per avere la camera in modalità online mandando, a tale scopo, un indirizzo internet alla proprietaria della struttura ricettiva. Quest’ultima cliccava sul link in argomento ma invece di ricevere il denaro effettuava un pagamento il cui importo, pari a 200 Euro, veniva direttamente accreditato su una carta di credito in possesso dei suoi truffatori.

Solo dopo qualche ora dalla transazione, la donna, non vedendo accreditato il denaro richiesto per l’affitto sul proprio conto ove, invece, risultava un pagamento di pari importo, prendeva cognizione di essere stata in realtà truffata.

Le indagini condotte dagli uomini dell’Arma a seguito della denuncia hanno consentito di individuare e denunciare i due truffatori nonostante essi abbiano immediatamente provveduto a disattivare il numero di cellulare utilizzato per contattare la titolare della casa vacanze.

La ragazza potrà ora richiedere il risarcimento del danno patito in seno al procedimento penale che si instaurerà a carico degli indagati.

Si dà atto, come di consueto, che il procedimento penale è ancora nella fase delle indagini preliminari e che eventuali responsabilità penali saranno valutate dall’Autorità Giudiziaria.

I Carabinieri raccomandano sempre di prestare la massima attenzione a eventuali richieste di denaro effettuate da sconosciuti e di segnalare ogni caso sospetto al Numero di Emergenza 112.