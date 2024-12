DF SPORT SPECIALIST INAUGURA UN NUOVO MEGASTORE A CESANO BOSCONE

Un nuovo punto di riferimento per gli sportivi milanesi:

DF Sport Specialist, marchio punto di riferimento per gli appassionati di sport con 18 megastore di articoli sportivi (https://df-sportspecialist.it/) – è lieto di annunciare l’apertura di un nuovo punto vendita a Cesano Boscone, prevista per domani sabato 21 dicembre, con inaugurazione oggi, venerdì 20 dicembre, alle ore 17.

Situato in una posizione strategica, il nuovo negozio si estende su una superficie di 2500 mq e rappresenta un ulteriore passo avanti nell’espansione dell’azienda, rafforzando la sua presenza nell’area metropolitana di Milano.

L’apertura del punto vendita di Cesano Boscone si affianca al già consolidato negozio di Via Palmanova, permettendo a DF Sport Specialist di offrire ai clienti milanesi un’esperienza di shopping ancora più accessibile e completa. Il nuovo store si distingue grazie a un layout moderno che si ispira alle recenti aperture del Palazzo dello Sport di Lissone e della riapertura di Desenzano. Questo concept stilistico combina una vasta esposizione di prodotti con un design innovativo e funzionale, studiato per garantire una shopping experience all’avanguardia e al passo con i competitor del settore.

L’apertura del punto vendita porta con sé l’ingresso di un team completamente nuovo, composto da 26 dipendenti altamente formati, con l’obiettivo di raggiungere oltre i 30 collaboratori nei prossimi mesi. Il personale, costantemente aggiornato attraverso programmi di formazione specifici, è al centro della mission aziendale: servire il cliente offrendo non solo un’ampia gamma di articoli sportivi, ma anche una consulenza esperta sull’utilizzo dei prodotti. L’attenzione verso il cliente rimane il cuore della filosofia di DF Sport Specialist, che punta a garantire un’esperienza completa e personalizzata per ogni appassionato di sport.

Il negozio proporrà un assortimento di articoli dedicati a tutte le principali discipline sportive, con aree specializzate per testare i prodotti e ricevere consigli mirati dagli esperti. Questo approccio si riflette nella mission dell’azienda: non essere solo un luogo di vendita, ma un punto di riferimento per chi cerca competenza, qualità e passione.

“L’apertura del negozio di Cesano Boscone rappresenta un momento significativo per DF Sport Specialist,” ha dichiarato Sergio Longoni, fondatore dell’azienda. “Questo nuovo punto vendita non è solo un passo in avanti nella nostra espansione, ma anche un’ulteriore dimostrazione del nostro impegno nel fornire ai clienti un servizio eccellente e un’offerta autentica di articoli sportivi. Continuiamo a credere nel legame con il territorio e nell’importanza di offrire esperienze che vadano oltre il semplice acquisto, valorizzando la passione per lo sport”.

Con l’inaugurazione di Cesano Boscone, DF Sport Specialist si conferma come un punto di riferimento per gli amanti dello sport, non solo in Lombardia ma anche a livello nazionale e internazionale, grazie a una rete che oggi conta 18 negozi, tra cui i megastore DF Sport Specialist e i punti vendita Bicimania.