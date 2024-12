Al 9° EcoForum dei Rifiuti del Lazio, riconoscimento per l’Unione Comuni Valle di Comino

Roma, Il presidente Pittiglio: “Proseguiamo sulla strada dell’innovazione e della sensibilizzazione ambientale”

L’Unione Comuni Valle di Comino esprime grande soddisfazione per il prestigioso riconoscimento ricevuto durante il 9° EcoForum dei Rifiuti del Lazio, organizzato da Legambiente con il patrocinio della Regione Lazio. Si tratta di un premio che attesta un aumento dei livelli di raccolta differenziata negli ultimi anni: l’Unione Dei Comuni della Valle di Comino ha superato, durante la presidenza Pittiglio, il 65%. L’evento, che si è svolto a Roma presso la Sala Conferenze della Stampa Estera a Palazzo Grazioli, rappresenta un’importante occasione per valorizzare le buone pratiche territoriali nell’ambito dello sviluppo dell’economia circolare. “Essere tra le realtà premiate – spiega il presidente Pittiglio – è motivo di orgoglio per l’Unione Comuni Valle di Comino, un risultato che testimonia l’impegno profuso nel promuovere una gestione virtuosa dei rifiuti e un modello di sostenibilità ambientale per il territorio. Questo riconoscimento, ottenuto grazie al contributo delle amministrazioni locali, delle comunità e degli operatori del settore, rappresenta uno stimolo ulteriore a proseguire sulla strada dell’innovazione e della sensibilizzazione ambientale. Un premio, dunque, al lavoro di squadra di un intero territorio e dei suoi cittadini, che ha saputo unire le forze per fare dell’economia circolare una realtà concreta. Con questo risultato l’Unione Comuni Valle di Comino conferma il proprio impegno a essere un esempio virtuoso e innovativo nel panorama regionale e nazionale”.