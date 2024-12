INCONTRO CON IL SINDACO DI LATINA SUL FUTURO DEI LAVORATORI DEI SERVIZI DI PULIZIA: GARANTITI I POSTI DI LAVORO E LA CONTINUITA’ DEL SERVIZIO

Nessuna interruzione dei servizi di pulizia nelle sedi del Comune di Latina, compreso il palazzo municipale, né alcuna riduzione del personale addetto a tali servizi. Sono queste le rassicurazioni fornite dal sindaco di Latina, Matilde Celentano, al Segretario generale del Sindacato Clas, Davide Favero, nel corso dell’incontro che si è svolto in Comune. La riunione è avvenuta a seguito della richiesta inviata dal Sindacato Clas al primo cittadino di Latina, seguito delle preoccupazioni espresse dai lavoratori addetti ai servizi di pulizia presso i palazzi comunali di Latina ad oggi alle dipendenze della società Colser.

“Abbiamo espresso al sindaco Celentano le preoccupazioni circa eventuali riduzioni o esclusioni di servizi nella nuova gara di appalto in preparazione per i servizi di pulizia – afferma Davide Favero – Siamo preoccupati fortemente per la tenuta occupazionale e reddituale delle maestranze, considerata l’imminente scadenza dell’appalto. Nell’incontro con il sindaco, alla presenza anche del direttore generale del Comune di Latina, Agostino Marcheselli, del Segretario nazionale di Clas, Simona Rossi Querin e delle rappresentanze sindacali, l’amministrazione comunale ha assicurato che il servizio continuerà con proroga in attesa di ultimazione ed assegnazione della gara d’appalto. Entro brevissimo tempo, inoltre, sapremo anche per quanti mesi sarà confermata la proroga alla Colser. Per quanto riguarda la gara di appalto ed il problema riguardante i centri anziani – continua Favero – il sindaco ha assicurato che il servizio continuerà. Ci siamo spinti oltre, lanciando la proposta al primo cittadino del capoluogo di valutare, per il futuro, una assunzione diretta da parte del Comune degli addetti ai servizi di pulizia. Un ringraziamento al sindaco Matilde Celentano per aver accolto la nostra richiesta di incontro e per l’interesse mostrato per le sorti dei nostri lavoratori”.<PULIZIE COMUNE LATINA.