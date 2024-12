Mamma investita a Milano sulle strisce con il passeggino: è morta. Caccia al Tir che è fuggito

Investita e uccisa sulle strisce mentre attraversa col verde: la tragedia è successa questa mattina a Milano e la vittima è una donna che aveva con sè i due figli di un anno e mezzo. È caccia al camion che l’ha travolta

BOLOGNA – Una donna di 34 anni è morta, questa mattina a Milano, dopo essere stata investita da un Tir mentre attraversava sulle strisce in viale Renato Serra all’incrocio con viale Scarampo, in periferia: la donna, di origini peruviane, stava attraversando insieme ai suoi due figli gemelli di un anno e mezzo, che si trovavano sul passeggino, e alla nonna dei bambini. 59 anni. I bambini e la nonna sarebbero rimasti illesi. La donna stava attraversando con il verde e l’autista del Tir l’avrebbe investita in pieno mentre svoltava: non si è fermato a prestare soccorso ed è fuggito. Ora la Polizia locale lo sta cercando e sono stati acquisite le immagini delle telecamere di sorveglianza.

(L’immagine è un fermo immagine di un video de La Presse)

fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it