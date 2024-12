Il Consiglio della Provincia di Frosinone partecipa all’incontro “Verso il Giubileo: un percorso di sviluppo per Frosinone e Latina” presso la Camera di Commercio

Presente anche Gianluca Quadrini.

“Verso il Giubileo: un percorso di sviluppo per Frosinone e Latina”, l’incontro organizzato dalla Camera di Commercio di Frosinone e Latina si è svolto questa mattina nella sede della Camera di Commercio, è stato un’importante occasione di confronto per delineare strategie comuni in vista dell’evento giubilare del 2025, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio culturale, turistico ed economico delle due

province. L’iniziativa ha visto la presenza di numerosi rappresentanti istituzionali, enti locali e operatori economici, tutti uniti nel discutere le opportunità di sviluppo che il Giubileo potrà portare ai territori di Frosinone e Latina. Presente per la Provincia di Frosinone il consigliere, delegato alla cultura, Luigi Vacana e il Presidente del Consiglio della Provincia di Frosinone, Gianluca Quadrini che, dopo aver portato i saluti del Presidente della Provincia, Luca Fi Stefano, ha sottolineato l’importanza di lavorare insieme per preparare le infrastrutture e potenziare i servizi necessari a rispondere alle sfide che il Giubileo rappresenta. “Questa è un’opportunità unica per il nostro territorio di crescere e attrarre nuove risorse, ma anche di creare una rete di collaborazione tra enti, imprese e cittadini. Il Giubileo non è solo un evento religioso, ma un volano di sviluppo che dobbiamo saper cogliere per offrire un futuro migliore a tutti i residenti e agli operatori economici delle nostre province”, ha dichiarato il Presidente che ringrazia il Presidente della Camera di Commercio, il prof Giovanni Acampora, per aver promosso questa fondamentale occasione di dialogo, fondamentale per delineare un percorso di sviluppo strategico che potrà dare slancio al nostro territorio nei prossimi anni. “Il nostro impegno è volto a garantire che il Giubileo rappresenti non solo un’opportunità di visibilità, ma anche un’opportunità concreta di sviluppo economico e sociale per Frosinone e Latina”, ha concluso il Presidente del Consiglio della Provincia.