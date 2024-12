FONTE NUOVA – INAUGURAZIONE VILLAGGIO DI NATALE – FONTE NUOVA CHRISTMAS 2024

Fonte Nuova Christmas 2024 presso Largo Fiamme Gialle

di Fausto Zilli

La scorsa domenica esattamente il 1° dicembre presso Largo Fiamme Gialle a Fonte Nuova vi è stata l’inaugurazione ufficiale, taglio del nastro e accensione dell’ albero di Natale del FONTE NUOVA CHRISTMAS 2024. Evento Fontenovese che vedrà impegnata piazza Largo Fiamme Gialle dal 1° dicembre al 6 di gennaio 2025. Un vero villaggio di natale, con la pista di pattinaggio per grandi e piccoli, food, dolci, artigianato, giostre, spettacoli e ogni domenica mattina il battesimo della sella con i pony e con i laboratori a tema per i bambini dai 3 ai 6 anni con la Scuola pony Horse Jumping. Ovviamente non poteva mancare la casa di Babbo Natale con la sua slitta, dove tutti i bambini potranno portare la propria letterina. Organizzazione dell’evento Fontenovese a cura della Pro Loco di Fonte Nuova del Presidente Giampiero Vallati con il patrocinio del comune di Fonte Nuova, coordinatori Ugo Di Rienzo, Cinzia Favitta, Riccardo Di Pietro, Luana Messina.

Alla presenza di tanti cittadini Fontenovesi e non solo, in rappresentanza del Commissaro Prefetizio del comune di Fonte Nuova Dott. Santarelli la Dott.ssa Imma Berardi, ospite il Consigliere Regione Lazio Micol Gasselli. Momento pregno di emozioni al taglio del nastro e all’accensione dell’albero di Natale presso il villaggio, sotto le note musicali della Banda di Fonte Nuova alla presenza del presidente Gianni Nesta, e il maestro Giuseppe Mascali.

Presenti all’evento il gruppo delle 500 di Giuseppe Miletta, per l’occasione le autovetture addobbate a tema natalizio.

Tanto divertimento per tutto il periodo natalizio con il villaggio di Natale aperto tutti i giorni per la gioia dei più piccoli e non solo a due passi da Roma presso Largo Fiamme Gialle a Fonte Nuova.

PROGRAMMA EVENTO : https://www.fontenuovachristmas.it