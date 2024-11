Ecco la nuova Guida Internazionale 2025 di Condé Nast Johansens

19 esclusive strutture italiane tra cui 3 imperdibili new entry

Condé Nast Johansens, sinonimo di eccellenza nel settore alberghiero di lusso, presenta la sua attesissima Guida Internazionale 2025. Da oltre 40 anni, questa guida è il riferimento per i viaggiatori che cercano esperienze straordinarie e indimenticabili. Con una veste grafica rinnovata e immagini mozzafiato, la Luxury Hotels Guide 2025 accompagna i viaggiatori più esigenti alla scoperta di hotel, Spa e location di prestigio. Ogni struttura selezionata è garantita dai rigorosi controlli di Local Experts, per assicurare standard qualitativi senza compromessi.

La guida, un punto di riferimento imprescindibile per i viaggiatori in cerca dell’eccellenza, offre una selezione straordinaria di alberghi, che spaziano da Antigua allo Zimbabwe. Con un’attenzione particolare a strutture indipendenti, residenze storiche, location suggestive per eventi e Spa di altissimo livello, ogni esperienza è studiata per essere unica. Grazie alle accurate verifiche dei Local Experts, la guida rappresenta una risorsa preziosa per scoprire destinazioni esclusive, con dettagli curati e informazioni affidabili. La Luxury Hotels 2025invita i viaggiatori a immergersi in un universo di lusso e raffinatezza, regalando momenti indimenticabili in ogni angolo del mondo.

Sono 19 quest’anno le strutture italiane di lusso presenti nella guida cartacea di cui 3 new entry: l’Hotel Petrus, Gardena Grödnerhof Hotel & Spain Trentino, mentre il Cà Sagredo Hotela Venezia, il Color Hotel style & design in provincia di Verona. In Toscana il Monsignor della Casa Country Resort & Spa nelle campagne toscane, lo Speronari Suites a Milano, l’Eitch Borromini, l’Hotel dei Borgognonicon l’Elizabeth Unique Hotel,Villa Spalletti Trivellie il Parco dei Principe Grand Hotel & Spa a Roma, il Palazzo di Varignana Resort & Spa in provincia di Bologna e sempre in Emilia Romagna Villa Abbondanzi Resorta Faenza, il Castello di Petroia in Umbria, ilGabbiano Azzurro Hotel & Suites in Sardegna e ancora nella splendida Sicilia il Grand Hotel Des Étrangers ad Ortigia.

Le 3 new entry sono: Tivoli Portopiccolo Sistiana Wellness Resort & Spain Friuli Venezia Giulia, Golfo dei Poeti Relais & Spa in Liguria e Villa Sparina Resort in Piemonte.

L’elenco degli hotel più esclusivi in Europa, Americhe, Caraibi, Africa e Asia è una vera miniera di novità, offerte speciali e tendenze imperdibili. Sul sito www.condenastjohansens.com, progettato per offrire un’esperienza fluida su tablet e smartphone, si potrà trovare una selezione ricercata di strutture di lusso e destinazioni affascinanti da esplorare. Immagini mozzafiato, recensioni accattivanti e informazioni pratiche arricchiscono il nuovo design, consolidando il prestigio di Condé Nast Johansens come leader indiscusso nell’universo del lusso e dell’eccellenza.

La nuova guida di Condé Nast Johansens è acquistabile online nella sezione Gift Shop anche per scoprire i vincitori degli Awards for Excellence 2025, riconoscimenti per l’eccellenza nell’ospitalità.

La guida è stampata su carta riciclabile, a conferma dell’impegno di Condé Nast Johansens per l’ambiente, senza mai rinunciare all’eleganza che da sempre la contraddistingue.

Un vero must-have per chi cerca destinazioni indimenticabili e sogna esperienze di lusso su misura.