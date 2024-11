Prosegue la stesura del nuovo asfalto in via Manio Curio Dentato

Gli interventi proseguiranno su via Moro, via Colarieti Tosti e via Cattani

Dopo la necessaria rimozione della vecchia pavimentazione stradale effettuata nella giornata di ieri, oggi la ditta incaricata sta provvedendo alla posa del nuovo asfalto nel primo tratto di via Manio Curio Dentato dal lato del quartiere Micioccoli, partendo dall’altezza della rotatoria di Madonna del Cuore.

L’intervento in oggetto è stato suddiviso in tre lotti, il primo è stato completato e ha interessato via Luigi Einaudi, quello in atto interesserà per intero via Manio Curio Dentato, per poi terminare con l’ultimo che prevede la riasfaltatura di via Aldo Moro, via Giuseppe Colarieti Tosti e via Leone Cattani con il relativo parcheggio.