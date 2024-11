FONTE NUOVA – TOR LUPARA 1968 un fine settimana positivo per tutta l’agonistica – Le nuove ragazze in rosa di mister Trimarchi

di Fausto Zilli

Una soddisfazione per tutto il calcio amatoriale di Fonte Nuova, con l’esordio nel campionato federale di calcio a 5 Femminile delle ragazze di mister Trimarchi, il quale nel discorso pre gara alle ragazze ha voluto esprimere e condividere con loro la propria emozione ” ragazze la prima regola di oggi divertiamoci, non dobbiamo pensare al risultato, divertiamoci, continua mister Trimarchi noi oggi siamo qui stiamo facendo la storia di questa gloriosa società, sono orgoglioso di Voi”.

Fine settimana positivo per l’agonistica del Tor Lupara 1968 del presidente Olivieri con tutti risultati positivi nei vari campionati LND Lazio giovanili e di categoria.

Altri tre punti importanti conquistati dai ragazzi di mister Vecchiotti – Di Gioacchino al comunale Domenico Mammoliti ai danni dell’Accademia Sporting Roma. Gli ospiti venivano dalla sconfitta casalinga con la Dinamo Roma, il Tor Lupara 1968 dalla vittoria fuori casa con il Setteville Caserosse.

La formazione schierata da mister Vecchiotti: Ballanti, Bandiera, D’Alessandro,Di Luca, Di Rocco, Evangelista, Scarafile, Sette, Taddei, Uccellini V., Uccellini A., a disposizione Bottigoni, Gallo, Gaspo, Maggio, Marchese,Minniti,Olivieri, Vicolini. Inizio gara di studio da entrambe le squadre, ma alla prima vera incursione del bomber Taddei arriva il vantaggio esattamente al 15° 1tp, la pressione del Tor Lupara 1968 continua un’intensità crescente dei ragazzi di Vecchiotti – di Gioacchino. Al 38°1tp Uccellini Alessio si invola sulla fascia laterale superando diversi avversari e con un assist perfetto per il fratello Valerio il quale con freddezza piazza il pallone in rete. Prima dello scadere della prima frazione di gioco magia del numero 7 Scarafile con un destro a giro sul secondo palo dove l’estremo difensore dell’ Accademia Sporting Roma non può nulla, portando la squadra al riposo sul 3 a 0.

Nel secondo tempo cambia poco, continua l’intensità del Tor Lupara 1968, al 8° minuto arriva la doppietta per Taddei, girandola di sostituzioni entra Marchese per D’Alessandro, Maggio per Taddei, Bottigoni per Evangelista, Olivieri per Scarafile, Minniti per Uccellini A., il quale Minniti confeziona la quinta rete al Domenico Mammoliti.

Mister Vecchiotti complimenti come ha visto la sua squadra e se c’è ancora margine di miglioraramento? “la squadra l’ho vista all’inizio un pò contratta eravamo nervosi, ma poi quando ci siamo scolti abbiamo cominciato a giocare bene la palla, due tre goal bellissimi azioni fantastiche, la squadra si sta allenando bene, per quanto riguarda il miglioramento ancora tanti margini di miglioramento, per me ci sono delle individualità importanti sicuramente possono crescere, quest’anno lavoriamo molto sull’ aspetto tecnico e la domenica si vede, continua Vecchiotti siamo al 40 – 50 % di quello che possiamo fare, inizio difficile, ora le distanze iniziano a vedersi, il Tor Lupara 1968 ha l’obbligo di stare lassu, pensiamo domenica dopo domenica, durante la settimana cerchiamo sempre di fare il nostro meglio, ci aspetta una trasferta difficilissima domenica, ma siamo consapevoli di ciò“.

Raggiunto dai nostri microfoni mister Di Gioacchino ” Prestazione impeccabile in ogni reparto. Partita approcciata nel migliore dei modi. Mi piace ribadire che la forza di questa squadra e’ il gruppo che si e’ creato da inizio anno. Io e il mister abbiamo fatto e stiamo facendo un ottimo lavoro per marginare i piccoli errori dei singoli che soprattutto a inizio anno ci hanno penalizzato. I ragazzi stanno rispondendo alla grande dando il meglio ogni domenica e seguendo il nostro lavoro. Dobbiamo dare continuità a questi risultati perché ce lo meritiamo. Il nostro obbiettivo rimane quello di fare meglio domenica dopo domenica. Alla lunga il lavoro paga sempre. Tireremo le somme a fine anno“.

Allo stadio comunale Domenico Mammoliti il Tor Lupara 1968 batte 5 a 0 l’Accademia Sporting Roma.