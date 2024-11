MICHELLE HUNZIKER IN VISITA IN VALLE DI BLENIO

La nota conduttrice italiana di origini svizzere si è recata al Campra Alpine Lodge & Spa situato nel territorio di Blenio. Tra un’esperienza nella natura, la degustazione di prodotti locali genuini e qualche momento di relax, ha incontrato la stampa raccontando il suo rapporto con il Ticino

La regione non le è nuova, tant’è vero che già negli scorsi anni l’aveva visitata nell’ambito di alcune collaborazioni con gli enti del turismo. Questa volta lo scopo del viaggio è stato la scoperta delle sfumature e dei sapori autunnali dell’Alta Valle di Blenio. L’ambasciatrice delle bellezze svizzere ha fatto tappa al Campra Alpine Lodge & Spa, dove ha incontrato i media e condiviso con l’entusiasmo che la contraddistingue il suo viaggio alla scoperta delle meraviglie locali.

Durante l’incontro con la stampa, Michelle Hunziker ha sottolineato il suo legame con il Ticino, una terra che considera “casa” ma dove apprezza anche poter fare la turista. “L’autunno qui in Ticino ha un fascino unico: i colori, il clima e la tranquillità di questi luoghi sono un invito a rallentare e godersi la natura in modo autentico,” ha dichiarato. “Sono entusiasta di poter raccontare questi luoghi straordinari a chi ancora non li conosce”. Luoghi in cui la conduttrice amante delle vacanze rilassanti e al contempo attive, ha apprezzato la possibilità di effettuare escursioni, di utilizzare la mountain bike e di rigenerarsi grazie all’offerta gastronomica a chilometro zero proposta dai produttori locali.

L’incontro, coordinato dall’Agenzia turistica ticinese (ATT) e dall’Organizzazione turistica regionale Bellinzonese e Alto Ticino (OTR BAT), si è svolto nella struttura ricettiva inaugurata nel 2019 e ha permesso di fare il punto sullo sviluppo turistico della regione e sul rilancio di questa località. Il Presidente del Consiglio di Stato Christian Vitta, intervenuto a Campra, ha anzitutto sottolineato che il potenziale della regione è grande e per questo è importante concentrarsi su una visione di sviluppo condivisa, così come sulle sinergie e sulla messa in rete dei progetti. In questo senso ha ricordato il ruolo svolto dal Masterplan della Valle di Blenio – che attualmente è in fase di aggiornamento – che ha permesso di realizzare numerosi progetti quali il Polisport di Olivone, la Via Alta Crio, l’osservatorio astronomico all’Alpe Gorda, la Via Francisca del Lucomagno, il progetto Campo365 volto a destagionalizzazione l’offerta del comprensorio di Campo Blenio o anche i diversi percorsi di mountain bike.

Il Campra Alpine Lodge & Spa, la cui gestione è stata di recente rilevata da Planhotel Hospitality Group, punta a diventare un punto di riferimento non solo per il turismo locale, ma anche per un pubblico internazionale interessato a vivere la montagna in modo raffinato e sostenibile. La nuova gestione, rappresentata durante l’incontro con i media dalla CEO e presidente di Planhotel Hospitality Group Sara Rosso, si impegna a mantenere una forte attenzione alla valorizzazione delle risorse e delle tradizioni del territorio, collaborando con produttori locali e integrando nella propria offerta i prodotti e le esperienze tipiche della regione.

Con l’affidamento della gestione al gruppo Planhotel e i primi interventi di restyling effettuati dal nuovo Consiglio di amministrazione, Campra si prepara a lanciare con entusiasmo la stagione invernale. È quanto ha sottolineato il presidente della Centro sci nordico Campra SA Fabio Käppeli , facendo anche riferimento alla collaborazione con partner storici, come lo Sci Club Simano. Da questa passa anche la conclusione del progetto di Campra, con un approccio nuovo e consolidato su tutto il comparto volto ad ottimizzare le strutture e le risorse a disposizione nell’ottica di un’unica destinazione. I nuovi rappresentanti, con il sostegno del Comune, mirano ora a una ristrutturazione completa dell’edificio tecnico, e, a medio termine intendono portare ulteriori investimenti per il rinnovo delle ultime infrastrutture e una nuova offerta sportiva e ricreativa. L’obiettivo è accogliere il cliente in tutte le stagioni con offerte sportive, gastronomiche e di relax, rendendo Campra un punto di riferimento per sportivi, famiglie e appassionati di natura.