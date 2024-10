Sorrento all’insegna del Glamour tra cinema e atmosfera natalizia

Dal 2 al 5 dicembre, tornano a Sorrento le “Giornate Professionali di Cinema”

Dal 2 al 5 dicembre, Sorrento si trasforma nella capitale del cinema con la 47ª edizione delle "Giornate Professionali di Cinema". Oltre 1500 esperti del settore prenderanno parte a workshop, conferenze, eventi e proiezioni, mentre il grande pubblico potrà assistere alle anteprime e incontrare le più amate star del cinema. Quest'anno, il tema "Next Generation" guarda ai gusti e alle abitudini dei più giovani, in un'atmosfera magica che dà ufficialmente il via ai festeggiamenti del Natale.

Anche quest’anno la splendida città di Sorrento si trasforma nella capitale del cinema: dal 2 al 5 dicembre, si terrà la 47ª edizione della manifestazione “Giornate professionali di cinema”. L’evento, attesissimo dagli addetti ai lavori e non solo, ogni anno attira nella bellissima location campana più di 1500 professionisti che svolgono un’attività nel settore dell’industria cinematografica, trasformando strade, sale e auditorium in veri e propri cinema a cielo aperto. Potranno partecipare a questa edizione le realtà che si occupano di produzione e distribuzione, passando per rappresentanti della stampa, del settore tecnico, della pubblicità e del marketing, fino ad arrivare alle industrie tecniche, alle agenzie casting e alle associazioni culturali. Quest’edizione, ricca di novità tra cui un bilaterale Italia-Francia, si concentrerà sull’esercizio cinematografico, con panel e convegni che coinvolgeranno anche il mercato e le istituzioni francesi. Il tema principale sarà “Next Generation”, puntando sui temi che riguardano il consumo di cinema da parte dei giovani con approfondimenti e riflessioni ad hoc. Quello di Sorrento è quindi un appuntamento strategico e tecnologicamente all’avanguardia, un luogo di analisi dei risultati di mercato, di condivisione delle aspettative e di pianificazione del futuro dell’industria. Ma dietro agli incontri e al Trade Show che coinvolge i più tecnici, c’è grande attesa e fermento anche da parte del grande pubblico e dei visitatori che arrivano in città per assistere alle anteprime e agli incontri con attori e registi. Le Giornate Professionali di Cinema, anche per l’edizione 2024, si aprono al pubblico con l’inaugurazione che sarà quest’anno lunedì 2 dicembre e che darà il via ufficiale alle proiezioni e alle conferenze, fino all’attesissima serata dei Biglietti d’oro, divenuto ormai un appuntamento atteso da tutti i sorrentini.

Un’occasione unica, quindi, non solo per assistere alle premiazioni dei film di maggior incasso, ma anche un’opportunità unica per conoscere da vicino gli attori, i registi e gli autori che hanno ottenuto i maggiori successi durante la stagione. In occasione della manifestazione inoltre, Sorrento si veste a festa e offre un cartellone di eventi che aprono ufficialmente anche il programma delle iniziative invernali per celebrare al meglio le festività natalizie. Luci, colori e tradizioni che iniziano in Piazza Tasso che, in quei giorni, si prepara all’accensione del grande albero natalizio, mentre il Cinema Teatro Tasso ospita le scuole del territorio e tutti gli appassionati desiderosi di assistere alle anteprime e di incontrare gli artisti presenti alla manifestazione. Tra fine novembre e i primi di dicembre, Sorrento cambia volto e si mostra, infatti, nella sua modalità più intima e raffinata che nulla a che vedere con la caotica estate affollata.

Il clima mite accompagna le giornate tra i vicoli pittoreschi della città che ospita i primi presepi e i mercatini, promettendo delle passeggiate vista mare spettacolari e suggestive. Visitare la meravigliosa costa in occasione di questa manifestazione dedicata all'arte del cinema è quindi qualcosa di magico e davvero unico che consente di sentirsi un po' come dei Vip in cerca di pace e tranquillità senza rinunciare all'arte e alla bellezza.