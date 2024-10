Ucciso da un cinghiale durante la battuta di caccia: cosa è successo

BOLOGNA – Un cacciatore di 74 anni è morto ieri in provincia di Cuneo perchè è stato travolto da un cinghiale durante una battuta di caccia. L’animale stava scappando a forte velocità dopo essere stato colpito. È accaduto ieri mattina in Piemonte, in una zona di boschi e campagne nella zona di Vicoforte. Il cacciatore che ha perso la vita, residente a Mondovì, era a caccia con alcuni amici in località Le Acque e in quel momento pare non fosse armato.

Stando alle prime ricostruzioni, l’uomo sarebbe stato travolto in pieno dal cinghiale in fuga, che lo avrebbe colpito violentemente alle gambe e scaraventato a terra. È lì che gli amici cacciatori lo hanno trovato avendo sentito i cani da caccia del 74enne abbaiare insistentemente. I soccorsi sono stati chiamati immediatamente, ma il 74enne aveva perso troppo sangue: il cinghiale, nel colpirlo, avrebbe infatti reciso una vena nella gamba che gli ha provocato una forte emorragia. L’anziano è stato trasporto in ospedale con la massima urgenza ma non c’è stato nulla da fare: le ferite erano troppo gravi e l’uomo è morto prima di arrivare in ospedale. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri.

fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it