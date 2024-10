Fonte Nuova – Al comunale “Domenico Mammoliti” i ragazzi di mister Saul Chianella vincono e convincono #AllieviU17 #LNDLAZIO

Campionato Lega Nazionale Dilettanti Lazio Allievi Provinciali Roma Girone C Under 17

di Fausto Zilli

Lo scorso weekend partiti i campionati provinciali della Lega Nazionale Dilettanti Lazio provinciali di Roma. Esordio sulla panchina del Tor Lupara 1968 per il mister Saul Chianella Uefa B con gli allievi under 17 del girone C. Un girone importante con tante società blasonate di Roma e non solo, molto organizzate, vincono Olimpica Roma,Flaminia Real, Roma City, Circolo Sportivo Italia, Rieti City e ACR Football Club.

Per la prima giornata presso lo stadio comunale Domenico Mammoliti i ragazzi di mister Saul Chianella hanno affrontato la Polisportiva Don Giovanni Bertoni. Gli undici scesi in campo rosso blù: Naranzi, Turbacci, Antonini, Di Salvatore, Bruno, Pantanella, Sacripanti, Blasetti, Di Matteo, Rughetti, Marcari, Di Matteo, Simeone a disposizione di mister Chianella: Passeri, Borrelli, Bernardini,D’Urbano, Iale, Procopio, Gjura, Morellato, Rughetti, Dirigenti accompagnatori Serpietri, Ottone e Pandolfi.

Partita molto corretta giocata a viso aperto, nei primi minuti passa il Tor Lupara 1968, continua con il radoppio. Accorcia le distanze Don G. Bertoni andando al pareggio nella prima frazione di gioco.

Nel secondo tempo i ragazzi di mister Saul Chianella entrano in campo motivati determinati per portare a casa la vittoria. Colpiscono per ben 5 volte l’avversario, confezionando la tripletta di Di Matteo e le reti di Blasetti, Marcari, Simeone, da segnalare la rete di Iale il quale rientrava da un lungo un’infortunio. Risultato finale al comunale Domenico Mammoliti Tor Lupara 1968 – Polisportiva Don Gaspare Bertoni 7 – 2.

Ai nostri microfoni mister Chianella: “sicuramente la fortuna di andare subito in vantaggio dopo pochi minuti, i ragazzi del Don Gaspare Bertoni fino al primo tempo hanno meritato forse qualcosa di più; la fortuna è stata dalla nostra parte, nel secondo tempo siamo entrati in campo con la mentalità giusta, cambi giusti i ragazzi della panchina hanno dato un grande contributo, complimenti a tutti e agli avversari”.

INTERVISTA a Giovanni Iale https://www.facebook.com/ASDtorlupara/videos/1258628261995910